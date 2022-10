Toto jsou noví čeští senátoři: Přehled všech vítězů senátních voleb 2022

Deník přináší přehled politiků, kteří po následujících šest let budou usedat do senátorského křesla. Tři obvody znaly vítěze už po prvním kole senátních voleb, když nadpoloviční většinu hlasů získali Petr Fiala (Společně pro kraj a KDU-ČSL; Ústí nad Orlicí), Jiří Růžička (SPOLU; Praha 6) a Ladislav Václavec (ANO; Bruntál). Ve zbylých obvodech postoupili do druhého kola voleb vždy dva kandidáti s nejvíce hlasy, vítěze voliči určili v pátek 30. září a sobotu 1. října.