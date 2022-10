Zůstáváte v Senátu. Jak vnímáte volební kampaň?

Samozřejmě mám z výsledků radost a rád bych voličům poděkoval. Kampaň jsem ale vnímal jako hnusnou. Nebyla to kampaň pana Dědečka jako spíš pana (šéfa ANO Andreje) Babiše. Jak jsem poznal pana Dědečka, tak si myslím, že ani nevěděl, co má na sociálních sítích. Hnusné mi to přišlo i z toho důvodu, že jsem až zíral, co vlastně vytáhli. Že pobírám dotace jako zemědělec a lesník. To považuji v tom, jak je systém nastavený, za normální. Pobírám jich rozhodně méně než pan Babiš. Ale to, že do toho zamíchali i dotaci, kterou pobírá nezisková organizace, v níž je moje žena statutárním orgánem. Moje žena je přitom živoucí charita a oni to podávali tak, že jde o peníze, které nosí domů. To mi přišlo vysloveně jako hnus.