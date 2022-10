Podělte se o vaše první pocity po zvolení. Bylo to hodně těsné a do poslední chvíle napínavé. Za výsledek jsem moc ráda a opravdu šťastná. Hlavně kvůli voličům, kteří mi věřili v rámci celé republiky. Podpora přicházela obrovská. Takže kvůli nim mám radost – oni mají můj mandát. Říkala jsem, že tam budu pro ně. Mám z toho radost. Je to štěstí – nebudu zastírat, že ne. Byly i slzy.

Jak sama říkáte, souboj s vaší protikandidátkou byl opravdu velmi těsný. Sledovala jste průběžně sčítání hlasů?

Já jsem to nesledovala vůbec. Byla jsem mezi svými blízkými, měla jsem tam přítele, dceru, sestru, přijela také šéfka mé volební kampaně. Říkala jsem jim, ať mi prozradí konečný výsledek, až bude (sečtených) sto procent (hlasů). Byla jsem na zahradě a čekala, jak to dopadne. Oni potom přišli, objali jsme se, bylo to krásné.

Věřila jste v úspěch po prvním kole? V něm jste totiž nezvítězila, ale skončila těsně druhá za Lucií Pluhařovou.

Musím říct, že v úspěch jsem doufala. Ale poté, když KDU-ČSL vyzvalo své voliče, aby volili kandidátku pana Andreje Babiše – což bylo pro mě šokem – začala jsem trošku pochybovat. Říkala jsem si, abych se nestala obětí stranické poslušnosti. Pokud by (voliči KDU-ČSL) poslechli – proti všemu, co do nich hustí kolik měsíců, jaký je pan Babiš zločinec – jen aby se tam (do senátu) nedostala jedna nezávislá advokátka. Ale vidím, že voliči to rozhodli dobře a že na to doporučení moc nedali.

Ve druhém kole senátních voleb hlasovalo na Kroměřížsku jen necelých 20 procent voličů. Mohlo to výsledky ovlivnit?

Stojím nohama na zemi. Účast ve druhém kole byla taková, jaká bývá. Budu se snažit těm, co mě byli volit, v dalších letech dokázat, že toho nemusí litovat. Tím, že budu dobrou senátorkou. Naopak toho možná budou litovat ti, co mne nevolili.

Objevilo se během kampaně něco, co vás překvapilo, potěšilo nebo naopak rozzlobilo?

Velmi mne potěšila soudržnost týmu, který vznikl v Kroměříži. Utvořila se skupina lidí, která se kolem mne opravdu bez ohledu na nějakou stranu nebo návod semkla a kampaň udělala neskutečně, srdcem. To jsou pro mne úžasné zážitky. Jednou to možná popíšu v nějakém blogu. To byla prostě krása. Jednoduše – nadchl mě můj kroměřížský region, za který jsem kandidovala. V šoku jsem naopak byla z hrubých urážek, které přišly z Prahy z „pražské kavárny“. Co si dovolí vůči zralé, vzdělané ženě, mamince, babičce, že mě budou tak vulgárně nazývat bez jakéhokoliv argumentu, to by mě nenapadlo. Doufám, že za to u soudu zaplatí a budou se mi muset omluvit.

Už jsem zveřejnila, že si to samozřejmě nenechám líbit. Hrubé urážky mi naprosto vadí – jako člověku, jako ženě, jako občanovi. Těší mne, že to právě nebylo z Kroměřížska, že volební kampaň od kolegů tady byla korektní – pokud opomenu komentář paní Jelínkové na první kolo senátních voleb, ze kterého byla zklamaná a řekla, že vyhrál populismus a dezinformátoři. S tím jsem se úplně neztotožňovala. Ale lidsky jsem ji chápala, to zklamání muselo být velké. Ale hrubé urážky z Prahy si opravdu líbit nenechám a pány poženu k odpovědnosti.

S čím nyní půjdete do Senátu? Co bude vaše hlavní téma?

Těch témat je mnoho. Já se nejprve zhluboka nadechnu a vstřebám to (zvolení). Nechci se unáhlovat v nějakých velikášských prohlášeních. První, co potom udělám, že si sestavím svůj odborný tým energetiků, ekonomů, zdravotníků i kolegů právníků, abych měla kolem sebe partu, na kterou se mohu odborně spolehnout a práce byla kvalitní. Hned poté se do něčeho dáme a média budeme samozřejmě informovat.