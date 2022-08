Volby na spadnutí. Jak se volí do Senátu

Do horní parlamentní komory se volí vždy třetina senátorů, a to každé dva roky. Volební období je šestileté. V současném Senátu mají většinu strany vládní pětikoalice. Nejpočetněji jsou zastoupeny ODS, STAN a KDU-ČSL. Okamurova SPD nemá ani jednoho zástupce a hnutí ANO má pět senátorů. Do senátního klubu se spojilo s ČSSD ve formaci PRO region. Předsedou horní parlamentní komory je od února 2020 Miloš Vystrčil (ODS). Letos na podzim senátní mandát obhajuje. Šéf Senátu je druhým nejvyšším ústavním činitelem.

Volby do Senátu v roce 2018. Ilustrační snímek | Foto: Deník / Spáčilová Šárka