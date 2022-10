To vypadá, že mezi voliči není o Senát zájem. Neměl by se zrušit?

To rozhodně ne. Je velmi důležitý. Debaty v Senátu se ukazují jako významné. Je to dáno tím, že senátoři daleko více reprezentují svůj názor. Není tam konsensuální názor politických stran. Třeba já zdravotnickou legislativu se všemi senátory zdravotnického výboru bez ohledu na politickou stranu konzultuji. Je tam třeba dvacet nezávislých názorů. Dvoukomorový systém je dobrý. Otázka je, jak přesvědčit občany, že dobrý je.

Blíží se i volba prezidenta. Premiér Petr Fiala slíbil, že v nejbližších dnech koalice Spolu řekne, jestli do klání někoho postaví. Měla by vaše koalice mít svého kandidáta?

Nemám na to vyhraněný názor. Řadu kandidátů, kteří se objevují v médiích, bych podpořil v prvním i druhém kole.

Prozradíte koho?

Je tam bezesporu spousta schopných a slušných lidí , které jsem v minulé volbě ve druhém kole volil. Jména ale neprozradím. Čekám od prezidenta, že bude ještě víc havloidní než Havel ve smyslu nezávislého posuzování a prosazování demokracie a ještě víc demokratický než Masaryk. Kdyby hnutí ANO nominovalo například Alenu Schillerovou, tak při představě, jak vystupuje v televizi nebo při osobním jednání, nedovedu si představit, že by byla nadstranická. My bychom teď opravdu potřebovali nadstranického kandidáta, který nebude přihrávat jedné, nebo druhé straně.

Koho byste si v takové funkci dovedl představit z vaší koalice?

Dovedl bych si představit Miloše Vystrčila.

Měl by kandidovat?

Neříkám, že by měl kandidovat, ale jde o hodnoty. Schová se slušně, je korektní, v Senátu se baví se všemi kluby a pokud se mu nelíbí něco v jeho vlastní straně, tak se s tím nemaže. Kdyby byl Karel Schwarzenberg mladší, tak by to bylo to samé a největší peklo by měla topka. Myslím, že Tomáš Czernin je takový typ člověka. Nedokážu si představit, že kdyby kandidoval Tomio Okamura, že by se jako prezident začal chovat jinak.

Myslíte si, že do prezidentské volby půjde Andrej Babiš?

Technicky si nedokážu Andreje Babiše představit jako nadstranického a objektivního reprezentanta České republiky, který v případě problémů zklidňuje situaci a snaží se najít konsensus. Nikdy se tak nechová. Napadají mě jména Pavel Fischer, Petr Pavel nebo Danuše Nerudová. Každému můžete něco vyčítat, ale každý z nich opakovaně prokázal, že se umí chovat ku principu vyššího prospěchu mravního, když použiji slova klasika.

Vy jste ve vládě. Máte pocit, že vaše vláda s občany komunikuje správně? Naposledy jste lidem zamotali hlavu, když jste navrhovali každý den jiný limit zastropování cen.

Pokud vycházíte z toho, že jsme společnost postavená na židovsko-křesťanských hodnotách, tak byste měl lidi posuzovat podle činů, ne podle slov.

Ale některé vaše projevy jsou matoucí.

Já tomu rozumím, ale vezměte si, jak matoucí byly projevy předchozí vlády. V pondělí řekli, že ve školách roušky budou, v úterý ministerstvo školství, že nebudou, ve středu ministerstvo zdravotnictví, že budou…

Ale vy chcete být lepší.

Jasně, ale také komunikujeme, děláme tiskovky po vládách a tak dále. Ten problém současné vlády je přílišná slušnost. Já to nevnímám jako špatně. Pokud nejste ochoten lhát, tak nás máte v hrsti. Když člověk řekne víc pravdu, tak z toho mnohdy vnikne ne úplně moc šťastného.

Snad nechcete říct, že je potřeba říkat trochu nepravdu?

Tak s čím vítězí pan expremiér Babiš? S tím, že naprosto programově lže, a to způsobem, že je to až viditelné. A vychází mu to. Vláda se musí chovat konzistentně, musí si stát za tím, co dělá a nesmí se nechat vmanipulovat do populismu a do lhaní.

Vy to tak děláte?

Když to vztáhnu ke svému oboru, tak vždy prohrajete s léčitelem a paramedicinským vztahovačem rukou. Je schopen slíbit cokoliv. Pokud se nechcete snížit na tuto úroveň, tak musíte říct, že máte nádor, metastázi a udělat všechno pro to, aby to dobře dopadlo.