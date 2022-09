Reprezentant ODS Kupka se na počátku debaty snažil „prodat“ vládou slíbené zastropování cen energií a odmítl konkurenční návrhy opozice. „Ty recepty by nepochybně vedly k bankrotu, kdyby se měly naplňovat, a zaplatili by je samozřejmě znovu lidé,“ prohlásil. „Co jste za devět měsíců udělali? Podpora pro domácnosti – čistá nula,“ kontroval za ANO Havlíček. „Lež, lež, lež, to jsou jenom lži,“ bránil se Kupka.