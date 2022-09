„Obyvatelé velkých měst mohou svůj hlas vnímat jako podporu, či naopak nesouhlas s centrální politikou. Což neznamená, že v druhém případě z toho budou profitovat jedině ANO a SPD. Nespokojení občané mohou podpořit různá sdružení nezávislých, typicky v Praze vidíme růst hnutí pana Čižinského, který těží z toho, že upadá STAN i koalice Spolu. U měst a obcí do sedmi tisíc obyvatel se ovšem budou lidé volit především podle toho, zda znají konkrétní kandidáty, jakou s nimi mají osobní zkušenost, co udělali pro danou obec. Nebude až tak důležité, za koho kandidují,“ předpovídá.

Dopady na vládu a ODS

Je také přesvědčen, že tentokrát mohou mít obecní a senátní volby značný dopad na centrální politiku: „Opozice volby chápe jako referendum o vládě, a proto hnutí ANO i SPD přišly s celostátními tématy. Nastolily otázku, zda vláda selhala v řešení současných problémů a jestli by nebylo lepší podpořit opozici i ve volbách druhého řádu a tím dát kabinetu najevo, že nemá jejich důvěru.“

Na adresu nejsilnější vládní strany pak dodává: „Politici ODS se velmi obávají eventuálního neúspěchu v komunálních volbách. Překvapilo mě, že když jsem na jaře hovořil s některými starosty a místostarosty za ODS, už tehdy hořekovali nad chováním vlastní vlády a báli se jak o svá města, tak o své posty. Pokud by ODS fatálně neuspěla, znamenalo by to stovky lidí bez práce. Pak by přišel obrovský tlak zespoda, aby vláda radikálně přehodnotila svoje pasivní chování.“

Pozor na křížky

Upozorňuje také na složitý volební mechanismus u komunálních voleb. „Je to trochu podvod na voličích. I pan prezident rád mluví o panašování, a ačkoliv je to velezkušený politik, zřejmě ani on neví, jak to funguje. Křížky jednotlivým kandidátům z různých uskupení jsou totiž zároveň hlasem pro celou stranu. A nejsou zárukou, že se daný člověk posune nahoru, protože dostat deset procent preferenčních hlasů, zvláště ve velkých městech, je problém. Tento mechanismus je zralý k reformě, aby voliči nebyli balamuceni.“

