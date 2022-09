Vyzýval jste občany, aby komunální a senátní volby pojali jako referendum o vládě Petra Fialy. Jak touto optikou čtete jejich výsledek? Je to obrovský úspěch, hlavně v senátních volbách, kde se nám tradičně nedaří, ale tentokrát se to povedlo. Druhé kolo bude samozřejmě těžké, protože se všichni spojí proti nám. Musíme přemýšlet o strategii, kterou pro finálové duely zvolíme.

Zdroj: DeníkZnamená to, že třeba pojedete podpořit Janu Nagyovou do Jihlavy, kde postoupila do druhého kola s šéfem Senátu za ODS Milošem Vystrčilem?

Chtěl bych, ale my máme celý týden soud (v kauze Čapí hnízdo, kde je společně s Andrejem Babišem obžalovaná právě Jana Nagyová – pozn. red.) Doufám, že někdy v podvečer budeme mít ke kampani příležitost.

Senátní volby: Češi mají tři nové senátory. Ve druhém kole je Vystrčil i Nagyová

V Ostravě Tomáš Macura vyhrál s velkým náskokem, ale v Brně a Praze jste prohráli. Mrzí vás to?

Praha je úspěch. Pan Nacher v debatách ukázal, že je skutečně nejlepší z hlediska kompetence a programu. My jsme loni prohráli sněmovní volby hlavně kvůli výsledku v Praze, kde se zmobilizovali voliči koalice Spolu proti ANO. Teď to vypadá na zvýšení našeho zisku o nějakých pět šest procent, což je skvělé.

Až na to, že primátora opět mít nebudete.

S tím jsme ani nepočítali.

Patrik Nacher se profiluje jako pragmatický politik, který dává přednost dohodě a věcným řešením. Nekazíte mu to svou vyhraněnou rétorikou?

On je velice konsensuální, také byl v minulosti ve vícero stranách a ani není členem hnutí ANO (Nacher v letech 1996 až 2004 pracoval v mediálních pozicích v ODS a Unii svobody, jejich členem však nebyl – pozn. red.). Občas chce být kamarád se všemi, což já nechci. Já říkám pravdu, kritizuji věci, které se mi nelíbí. A mám to podložené fakty. Pan premiér Fiala pořád tvrdí, že jsme populisti, ale tak to není. To jsou z jejich strany jen rétorická cvičení. Ono to vypadá, že celá vláda má nějakou příručku, jak mluvit na veřejnosti. My jsme tady pro lidi a ve vládě jsme to ukázali. Jsme catch all party (strana pro všechny lidi nebo všelidová strana - pozn. red.).

Nebylo by v době mnohačetné krize žádoucí zakopat příkopy a táhnout více méně za jeden provaz, aby to republika a její občané zvládli?

My jsme připraveni, ale oni s námi mluvit nechtějí. Přitom my máme podstatně větší zkušenosti v oblasti krizového řízení, měli jsme dva roky covid, máme podstatně lepší kontakty v Evropě, předsednictví bychom pojímali úplně jinak. Pan premiér se ale na to vůbec nepřichystal, vždyť v červnu mohl obletět celou Evropu, předložit návrhy, zrušit emisní povolenky, nebyl ale aktivní, neměl dokonce čas ani na francouzského prezidenta Macrona.

Zdroj: DeníkTak zpátky na komunální úroveň. Budete se aspoň tam snažit o nějakou domluvu?

Ano, ale paní redaktorko, když si v únoru slovenský ministr hospodářství Sulík zavolal výrobce elektřiny a dal jim vybrat, že buď zastropují cenu na 1500 korunách, nebo je zdaní, tak jsem hned 18. února vyzval ministra Síkelu, aby to udělal stejně. My neříkáme, že Fiala může za inflaci, ale za to, že ji nesrazil dolů. Vždyť on ještě 29. srpna tvrdil, že zastropování cen energií je špatná cesta, aby to 14. září udělal. Lidi si z toho na sociálních sítích dělají srandu.

I v opozici bych byl dál aktivním pražským poslancem, říká Patrik Nacher z ANO

Že vy chcete být zase premiérem?

Ale ne, jen chci dokumentovat, že pětikoalice se s námi nebaví. Ona se nebaví s nikým. Ministr financí Stanjura říká podnikatelům, aby za ním přišli, až budou mít patnáctiprocentní nezaměstnanost. K ministrovi průmyslu Síkelovi se vůbec nedá dostat, když chcete schůzku, musíte jít přes Pokorného (advokát Radek Pokorný poz. red.). To je peklo.

Kdyby se bavit chtěli, vy jste připraveni?

Ano. Když jsem byl premiérem a opozice předložila dobý návrh, šli jsme do toho. Mě mrzí, že oni se tak nechovají. Problém není u nás.