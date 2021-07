EET je aktuálně pozastaveno do konce roku 2022 pro všechny podnikatele. Brňan uvítá, pokud se povinnost evidence tržeb již nevrátí. Bere ji jako jednu z nejzbytečnějších věcí v dějinách novodobé státní správy.

„Extrémně nám komplikuje a brzdí provoz. Fungujeme jinak než restaurace. Otevřeno máme pro koncerty, o pauze se na bar nahrnou desítky lidí, kterým vydáváme účtenky na jedno pivo. Zkoušeli jsme se s tím vypořádat různě, ale stále je to jen zbytečná zátěž,“ míní Banovský. Nemyslí si, že jeho podnik díky EET odváděl na daních víc než v letech před zavedením.

Babišově vládě vytýká chaotické reakce na pandemickou situaci. A především nedůvěryhodnost. „Jak prezentují a odůvodňují svá rozhodnutí zvlášť poslední rok a půl, to si pochvalu nezaslouží, naopak. Konkrétní politici se pak zdiskreditovali v mediálně známých kauzách,“ kritizuje.

Jedním dechem dodává, že státní podpora v době koronavirové klubu pomohla. „Nefňukáme, dosáhli jsme kompenzace z programu Covid-Kultura, pokryly osmdesát procent nákladů. Byli jsme tak na tom lépe než klasické hospody. Obecně ale vláda ve vztahu k podnikům měla poskytnout finanční injekce dřív. My jsme loni čekali půl roku, jednorázovou dotací nám naštěstí pomohlo město Brno. A kdybychom neměli rezervy, mohlo být hůř. Vždyť klub utichl vždy v nejlepším období pro nás. V létě logicky nemáme takové tržby,“ popisuje Banovský.

Daně a byrokracie

Současná vládní garnitura na něj často působí diletantsky. „I při aktuálním rozvolňování někdy kroutím hlavou, jak jsou odtržení od reality. Viz nedávný absurdní návrh: Hudba v klubech ano, ale tanec nikoliv. Podle mě ani nikdo z vlády netuší, co je hudební klub. Loni veřejnost propírala party v pražském baru Techtle Mechtle, kde se covidem asi nakazily desítky lidí. Nejedná se ale o hudební klub, spíš o diskotéku. U nás vystupují kapely a lidé, kteří chtějí dělat hudbu a kulturu. Neotvíráme, když nemáme koncert. Před pandemií jsme uspořádali 160 koncertních večerů, kde se vystřídaly stovky kapel,“ povídá podnikatel.

Změny u daně z příjmů či DPH u piva příliš neřeší. Jak říká, když v klubu začínal, čepované pivo stálo asi patnáct korun, v současnosti čtyřicet. Výrazně se zdražil i tvrdý alkohol. Faktem je, že lidé popíjejí dál. „Ukazuje se, že Češi peníze mají. Vidím to i na mladší generaci, která už nepočítá každou dvacku tak jako před deseti lety. A to k nám určitě nechodí bohatá smetánka. Možná více pracují nebo mají lepší kapesné od rodičů, těžko říct,“ zamýšlí se.

I po patáliích za pandemie si myslí, že podmínky pro podnikání jsou v České republice dobré. „U nás je móda nadávat na všechno. Včetně byrokracie. Z mého pohledu mají živnostníci dost povinností, příkazů a zákazů, v praxi mám ale osobně s úřady spíš pozitivní zkušenosti. Ani teď to s tím vynucováním opatření a kontrolami není tak dramatické, jak se zdá,“ zmiňuje.

Digitalizace

Lockdown mu potvrdil, že bude nutno ještě víc šlápnout na plyn při digitalizaci veřejné správy. „Používám osobní datovou schránku a je super. Co pracuji v klubu snad neznám lepší věc uvedenou do života. Nemusím na poštu, s úřady komunikuji jednoduše na dálku. Ušetří to spoustu času a papírování. Budu rád, když brzy nebudu muset vůbec řešit, kde sídlí Česká správa sociálního zabezpečení,“ dodal. Ve vládě by uvítal nový svěží vítr a jeho sympatie zatím mají Piráti.