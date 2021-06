U nejmladších Škvárových skončilo také „rouškovné“. „Postavila jsem vnoučata do řady a řekla, že státní dluh enormně roste. A že ona na starší generaci jednou budou doplácet. Aby nadávala co nejméně, dostalo každé tisíc korun,“ směje se paní Škvárová. Podle ní má zadlužování státu na svědomí daleko spíš nečekaná pandemie, než třeba růst důchodů či „rouškovné“.

Imponovalo jí, že podnikatel Babiš šel do politiky s tím, že bude stát řídit jako firmu. Podle ní se mu to až do příchodu koronaviru dařilo, ještě krátce před ním zemi vnímala jako finančně stabilizovanou. Na posledním krkolomném roce vadí seniorce třeba rychlé výměny ministrů zdravotnictví. Na druhou stranu ale obdivuje psychickou výdrž vládních představitelů, když v jejích očích dokáží čelit tlaku opozice.

Ta podle paní Škvárové umí jen kritizovat a něco neustále na ANO vytahovat. Rozřešení kauz typu Čapí hnízdo, anebo třeba i toho, jestli si někdo „namastil kapsu“ díky potlačování epidemie, by ráda nechala na orgánech činných v trestním řízení. Seniorka připouští, že s tímto názorem naráží u nejbližších.

Diskuze se synem

O čistých úmyslech Andreje Babiše se několikrát přela se synem, který jako profesionální překladatel a tlumočník pracuje „na sebe“. „Já synovi tvrdím, že žádnou zlodějnu nevidím, že se Babiš pohyboval v zákonných mantinelech,“ říká paní Škvárová s tím, že se ale už podobným diskuzím oba dva raději vyhýbají.

Babiš ženě nebyl sympatický „na první dobrou“. „Není to moje parketa, ale zvykla jsem si na něj,“ potvrzuje seniorka. Kruhy pod očima přičítá jeho pracovitosti. Vadí jí, že se rodilý Slovák nenaučil správně mluvit česky. Fandí mu ale a líbí se jí jeho cílevědomost. I když připouští, že mu jde možná hlavně o vlastní prospěch. Pozitivní slova volí Ústečanka také o další současné vládní straně, když připomíná, že třeba ministryně za ČSSD Jana Maláčová nyní předložila důchodovou reformu. Což byla jedna z priorit vlády v jejím programovém prohlášení v roce 2018.

Seniorka v současném Česku negativně hodnotí hospodaření zemědělských „obrpodniků“ na velkých lánech a úbytek volné půdy i zeleně kvůli stavbě rozsáhlých hal. Mrzí ji, že jsme dosud spíš zemí montoven pro zahraniční producenty. Přikládá to ale už důsledkům divoké privatizace zdejších podniků v 90. letech. Alternativu k hnutí ANO nevidí, představitelé Pirátů nebo třeba ODS jsou jí proti srsti. Vlastní plán na ekonomickou krizi u nich postrádá. Vyšší ceny a daně podle paní Škvárové není nijak objevné řešení a může ho nakonec zrealizovat i stávající garnitura.

74letá Ústečanka Dagmar Škvárová je 16 let starobní důchodkyní. Absolventka střední ekonomické školy předtím pracovala na ekonomickém oddělení v jednom litoměřickém podniku. K důchodu si dříve přivydělávala jako korektorka. Dodnes také, už od 92. roku, působí jako přísedící na Krajském soudu v Ústí nad Labem. V domácnosti žije sama a je rozvedená. Má dvě děti a několik vnoučat. Poslední roky patřila k voličům hnutí ANO. O tom, koho bude volit na podzim, ještě stoprocentně rozhodnutá není.