V premiérové debatě Deníku tři lídři hovořili o tom, proč by voliči měli dát přednost právě jim, a ne naopak jejich soupeřům. Jiskřilo to zejména mezi nynějším premiérem Babišem, jenž se do on-line přenosu připojil z cesty do Děčína, a Bartošem. Ten stejně jako Fiala právě seděl v prostorách Poslanecké sněmovny v Praze.

Babiš jako důvod, proč by voliči měli preferovat právě jeho, uvedl kontinuitu s činností jeho dnešní vlády. Prozradil přitom, že nemusí být jediným kandidátem svého hnutí na post v čele kabinetu.

„My jako hnutí ANO máme vícero kandidátů na premiéra, mohl by to být pan Vondrák, pan Havlíček, paní Schillerová, takže to není o Babišovi,“ prohlásil premiér. Jeho soupeř Bartoš by ale podle něj rozhodně premiérem být neměl, neboť mu podle něj scházejí ministerské zkušenosti, a je to podle něj dokonce „ekonomický analfabet“.

Právě návaznost na nynější vládu a její výsledky je podle Bartoše naopak hlavním důvodem, proč je nutná změna „Kontinuita vlády Andreje Babiše je problémem této země i vzhledem k situaci, ve které jsme, nejen díky nezvládnutí covidu,“ prohlásil Bartoš. „Pan premiér Babiš dokázal za těch osm let zadlužit Českou republiku. Paradoxně Agrofert stále bobtná a dluhy si splácí, ale Česká republika dluhy vytváří,“ připomněl Pirát s odkazem na firemní kolos, který nynější premiér vložil do svěřenských fondů.

Fiala: Premiérem nemá být „sebestředný showman“

Žádný z obou zmíněných politiků se ale ani slůvkem nedotkl třetího v partii – šéfa ODS Fialy. A ani on neřekl žádný důvod, proč by snad premiérem neměli být Babiš či Bartoš. „Určitě se nenechám vtáhnout do toho, abych očerňoval svoje kolegy,“ prohlásil Fiala. Pouze v obecné rovině uvedl, že by podle něj premiérem neměl být žádný „sebestředný showman“ ani nikdo, kdo nemá „dostatek životních, lidských a praktických zkušeností“. Sám Fiala je ale na roli premiéra připraven. "Samozřejmě rozhodnou voliči, které musíme v těch příštích týdnech a měsících přesvědčit," konstatoval s tím, že věří, že je přesvědčí program jejich uskupení.

Mluvilo se také o tom, s kým by kdo nebyl ochoten skládat příští vládu. „Nejsou to strany SPD a KSČM, které svou politikou i svým vnitřním fungováním nepodporují demokracii,“ prohlásil jasně Bartoš. Naopak Babiš ani na přímou otázku nevyloučil, že by kvůli sestavení koalice nebyl ochoten oslovit SPD. „Zeptejte se mě, když vyhrajeme volby, a pokud mě pan prezident pověří a budeme sestavovat vládu, tak já vám potom odpovím,“ uvedl pouze neurčitě.

Podle velké ankety našeho listu, jíž se zúčastnilo 13 300 respondentů, se lidé při hlasování orientují především podle volebních programů. Alespoň to o sobě tvrdí. Sociolog a ředitel společnosti STEM Martin Buchtík nedávno Deníku řekl: „Lidé se rozhodují na základě mixu, kam se vejdou zkušenosti, osobnost lídra, minulost strany nebo názory vrstevníků. Nikdo ale nečte volební programy. Ty mají desítky stran a navíc nejsou zakotveny v ekonomické a sociální realitě."



V dotazníku účastníci ankety uvedli, že nejdůležitějším kritériem je pro ně dosavadní zkušenost se správou země, kraje či obce (35 procent), poté volební program (30 procent), nekorupční minulost strany (12 procent) a osobnost lídra (11 procent).