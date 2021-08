„Pan Bartoš nemá žádné předpoklady, aby byl premiérem,“ řekl šéf hnutí ANO. Dodal, že pro něj je důležitá kontinuita vlády, aby hnutí ANO mohlo „nadále prosazovat program zvyšování důchodů, nízkých daní po zaměstnance, digitalizace, investic do dopravní infrastruktury, posílat miliardy do zdravotnictví a bojovat za české zájmy“.

Pokračování Babišova vládnutí by podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše byla naopak chyba. „Její kontinuita je problémem této země vzhledem k situaci, do níž jsme se dostali nejen kvůli nezvládnutí covidu.“ Připomněl, že Piráti jsou kompetentní, neboť jsou ve vedení deseti krajů a tří největších měst, mají místopředsedu Evropského parlamentu, reálně bojují proti korupci a nejsou za nimi žádné kauzy.

Kdo má být premiér?

Zdroj: DeníkLídr trojkoalice Spolu a předseda ODS Petr Fiala zachoval klid, skoro jako by mluvil rozvážný politolog, nikoliv vrcholový politik: „Předpoklady dobrého premiéra jsou kvalitní program, dobrý tým a schopnost program prosadit. Na to mám dost životních zkušeností i zkušeností z veřejné a politické práce.“

Odmítl zasáhnout do debaty o negativních rysech svých soupeřů a na jejich adresu obecně prohlásil: „Pro funkci premiéra nemá předpoklady ten, kdo je sebestředným showmanem, což se neslučuje s rolí člověka, který by měl být prvním dělníkem politiky. Neměl by to být ani ten, kdo nemá dostatek zkušeností. To by mělo diskvalifikovat každého z kandidátů.“

Proč by neměli být premiérem soupeři? Poslechněte si odpovědi:

Zdroj: Redakce Deníku

Andrej Babiš se k Petru Fialovi vůbec nevyjadřoval, zato Bartoše osočil, že jezdí do zahraničí, kde „dělá velkou ostudu a v europarlamentu navrhl, aby byl většinový systém hlasování“. Dodal: „Chce předat kompetence svrchované země a českého premiéra do Evropského parlamentu, kde sedí zfanatizovaní Zelení, kteří chtějí zničit Evropu. Proto by pan Bartoš jako premiér byl absolutní katastrofa.“

Bartoš to označil za zjevnou lež. „Hlas ČR musí být v Evropě slyšet, ale hned od začátku vyjednávání, ne jako to dělají Babišovi ministři, kteří mají v Bruselu mizivou účast a neumějí jazyky. ČR musí být spolehlivým partnerem a jedině tak může mít dobré výsledky.“ Připomněl boj proti daňovým rájům, kdy je nutné sehnat většinu a přehlasovat státy, které je využívají, a proto jejich omezení blokují.

Místo Babiše Vondrák?

V debatě Deníku Andrej Babiš poprvé veřejně sdělil, že nemusí být za každou cenu premiérem: „Hnutí ANO má vícero kandidátů, může to být pan Vondrák, pan Havlíček, paní Schillerová. Není to o Babišovi.“

Jak vidí Andrej Babiš, Ivan Bartoš a Petr Fiala možné koalice? Poslechněte si odpovědi:

Zdroj: Redakce Deníku

Na otázku moderátorky, s kým by šel do povolební koalice, Babiš neodpověděl. „Pokud vyhrajeme volby a sestavíme vládu, půjdeme s tím, kdo je blízký našemu programu.“ Na opakovaný dotaz, zda je to hnutí SPD Tomia Okamury, Babiš řekl: „My jsme catch all party, máme program pro všechny, důchodce, zaměstnance, živnostníky, podnikatele, vojáky, hasiče. Když nás pan prezident pověří sestavením vlády, odpovím vám.“

Ivan Bartoš potvrdil, že Piráti představí povolební strategii. „Nejsme ochotni jednat o vládě s SPD a KSČM, které nepodporují liberální demokracii. A ani s hnutím ANO, kde nejde jen o osobu Andreje Babiše, ale také o ministry, kteří kryjí jeho průšvihy, pan Brabec blokuje vyšetření ekologických katastrof a paní ministryně Schillerová řekne, že dokáže žít s deficitem 300 miliard, ale my ne,“ uvedl lídr bloku Pirátů a STAN.

Čemu chce ODS zabránit

Šéf ODS rozvážně první debatu uzavřel slovy: „My bojujeme s populismem, který rozděluje naši společnost a ničí naši budoucnost. A je nesmírně drahý. V těchto volbách nám hrozí, že se populisté spojí s extremisty a vláda bude ještě mnohem horší a potáhne nás ze Západu na Východ, což my v žádném případě nechceme.“

Další debata Deníku se třemi kandidáty na premiéra se uskuteční příští středu v 10.00 hodin a jejím tématem bude migrace a přijímání uprchlíků z Afghánistánu.