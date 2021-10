Předseda Přísahy Róbert Šlachta: Teprve teď začíná mejdan

Vilém Janouš





Róbert Šlachta ani nestačil zaparkovat svoji bílou octávku a ocitl se uprostřed davu novinářů. Na tváři měl široký úsměv. Samozřejmě mě mrzí, že jsme se do sněmovny nedostali, ale je to osm měsíců staré hnutí, takže pro nás to znamená jen to, abychom šli dál,“ řekl těsně před koncem sčítání hlasů Šlachta. Jeho hnutí v tu dobu mělo 4,73 procenta hlasů.

Róbert Šlachta | Foto: Deník/Vilém Vaňous