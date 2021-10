Propagací známého sportovce a politika se v uplynulých dnech začal zabývat úřad pro kontrolu hospodaření stran. Vedení hnutí se proto obávalo, aby jeho plakáty inspektoři nezapočítali do devadesátimilionového rozpočtu pro volební kampaně. O stažení požádal podle informací serveru Seznam Zprávy minulou středu jihomoravský zmocněnec hnutí a asistent poslance Josefa Bělicy Ivan Končický.

Příčinou měly být billboardy, na kterých Novotný podporuje dostupný sport pro děti. Nervozitu mezi vedením hnutí ANO však vyvolalo neuvedení politické příslušnosti ani odkazu na nadcházející volby do poslanecké sněmovny. „Informaci o svém vyškrtnutí z kandidátky jsem se dozvěděl z médií, od vedení mi žádná oficiální zpráva dosud nepřišla. Hodně mě to zaskočilo,“ přiznal v úterý Novotný Deníku Rovnost.

V září se v Brně objevily billboardy, na kterých je René Novotný. Za ANO kandiduje ve volbách do Poslanecké sněmovny. | Foto: Deník/Michal Hrabal

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.