Pokud koalice nezvítězí, také mohou její zástupci usednout v kabinetu, nechtějí být ale v pozici slabého hráče s malou možností korigovat rozhodnutí silnějších členů vlády. Pokud dojde k zohlednění priorit Pirátů a STAN a budou plněny dohodnuté závazky, je koalice připravena zvážit i toleranci menšinového kabinetu. "Případné nedodržení našich podmínek by znamenalo konec naší tolerance menšinové vlády, tedy v případě hlasování o (ne)důvěře vládě budeme aktivně hlasovat proti důvěře," uvedla koalice.

Pokud Piráti a STAN vyhrají volby, nominují na premiéra Bartoše. Vyjednávací tým určí strany, které osloví jako první s ohledem na program, zvolené poslance či důvěryhodnost. Koalice už dříve představila 43 adeptů do vlády v případě volebního úspěchu.

Koaliční rada Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) se sejde hned v neděli po sněmovních volbách a stanoví vyjednávací tým pro účely dalšího vyjednávání povolebního uspořádání. Povede ho kandidát na předsedu vlády, což by měl být předseda Pirátů Ivan Bartoš. Koalice opět vyloučila podporu kabinetu s účastí hnutí ANO, SPD a KSČM. Piráti a STAN to uvedli v dnes zveřejněné povolební strategii.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.