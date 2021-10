Kdykoli došlo v důchodech, slevách na poplatníka, zvýšení rodičovského přídavku nebo náhradním výživném ve vládě ke shodě, vítězoslavně to na tiskové konferenci oznámil Andrej Babiš jako svůj úspěch lidumila, který myslí hlavně na seniory a rodiny s dětmi. Předseda ČSSD Jan Hamáček tento narativ nedokázal zlomit. V očích většiny obyvatelstva to byl premiér, který rozdával plnými hrstmi a zvyšoval platy i penze.

Hamáčkovy přešlapy

Dokonce byl tak obratný, že to dokázal současně s citelným snížením daně z příjmu. Pro ČSSD to byl bod zlomu. Pokud do osudného loňského hlasování mohla voliče přesvědčovat, že je v Babišově vládě kvůli tomu, aby bránila zájmy nízkopříjmových zaměstnanců, po mesalianci ANO, ODS a SPD to říkat už nemohla. Bylo to porušení smlouvy i vládního programu. Hamáček ale ve vládě zůstal, což zdůvodňoval covidovou krizí, kdy se z boje neutíká.

Tomu volič nerozumí. Zato viděl, jak předseda ČSSD zametl s ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem, mlžil kolem cesty do Moskvy po odhalení vrbětické kauzy, chtěl na post ministra kultury nasadit Jana Birkeho a po Babišově vzoru se navážel do Pirátů, kteří jako nová levice měli být spíš spojencem socialistů. Poslední hřebíček do rakve zatloukl nesmyslnou výzvou, aby lidovci volili ČSSD, jak by to v současnosti prý učinil i Josef Lux.

Nová krev kolem Maláčové

ČSSD měla ve vládě pět ministrů a ve sněmovně po přechodu Jaroslava Foldyny k SPD čtrnáct poslanců. Už to samo v porovnání s minulostí znamenalo znatelné oslabení co do vlivu i čerpaných prostředků. Táhnoucí se spor o peníze pro advokáty, kteří vysoudili Lidový dům, ubíral straně další síly i prostředky. Po prohraných volbách se všechny strasti jen znásobí. Jan Hamáček už rezignoval a z politické scény se vytratí. Sociální demokracii zřejmě převezme Jana Maláčová, která se bude snažit vrátit ČSSD image strany pro pracující. A zopakovat lidovecký triumfální návrat po čtyřech letech fungování v mimoparlamentní zóně. Pokud se kolem ní semknou ničím nezatížení přesvědčení sociální demokraté, kteří budou ochotni pracovat zdarma a do úmoru, mohlo by se to podařit. Autentická levice totiž do sněmovny patří.