Je výsledek voleb ze strany Pirátů na slavení?

No rozhodně ne. Je to na reflexi.

Ale to nejdůležitější se přece podařilo?

A co bylo podle vás to nejdůležitější, co se mělo povést?

Přece aby obě koalice měli dohromady před sto poslaneckých mandátů a odstavili do moci Andreje Babiše a jeho hnutí ANO. Nebo snad ne?

Pokud to pro některé bylo to nejdůležitější, tak to se povedlo. Pro některé to ale to nejdůležitější nebylo.

Výsledek koalice Pirátů/STAN, který je přes 15 procent hlasů, je tedy pro vás zklamáním?

Samozřejmě. A to proto, že to pro Piráty vypadá jen na několik poslaneckých mandátů ve sněmovně a to je zklamání, protože před čtyřmi roky jsme získali víc než dvacet mandátů.

Je to problém dvojkoalice, který byla uzavřena, nebo něčeho jiného?

Je to mnoho faktorů. Osobně si myslím, že ta koalice v tom hrála velkou roli. Šli jsme do koalice se stranou, která je silná v regionech. V krajských volbách získalo velkou podporu, kroužkování hrozilo. Nicméně nikdo nečekal, že to bude tak moc. A já jen doufám, že si STAN uvědomí, kdo je k takovému výsledku vytáhl.

Předseda STAN Vít Rakušan hovořil o tom, že si to uvědomují a že všechny předvolební dohody platí. Vy mu nevěříte?

Osobně Vítu Rakušanovi věřím. Ale myslím, že v jeho straně budou tlaky, aby nám nedal vše, co je v koaliční smlouvě. Osobně si myslím, že neustoupí, ale bude záležet i na tom, co bude nabízet koalice Spolu.

Byla tedy koalice se STAN past na Piráty?

Ne to ne, jen jsme mířili obrazně řečeno příliš rychle a příliš blízko k slunci. A spálili jsme si křídla. Je to poučení. Život nekončí a nějaké volby budou každý další rok.

Z vašeho pohledu by koaliční smlouva podepsaná se Starosty na čtyři roky měla pokračovat?

Ano. Když už jsme před volbami uzavřeli koalici, má platit i nyní a byl by to naprostý nesmysl.

Uvnitř Pirátů to ale změny podle vás vyvolat má, včetně změny ve vedení?

Vedení už před volbami avizovalo, že bude odstupovat. A záleží na nich, kdo z nich bude znovu kandidovat a zda se najde nějaký vyzyvatel, který nastolí nějaký jiný směr politiky.

A Ivan Bartoš by měl zůstat předsedou?

Myslím si, že má své místo v předsednictvu, ale pokud sám zjistí, že momentálně na to nemá energii, tak bych ho k tomu nenutila. Už takto odstoupil po předposledních evropských volbách, kdy si odpočinul a bylo to jen dobře. A myslím si, že po této intenzivní kampani, všichni pochopí, pokud nebude chtít být v předsednictvu. Ale poslancem samozřejmě bude.

Přes „vykroužkování“ velké části pirátských kandidátů, očekáváte, že budete mít posty v nové vládě?

Pokud to nebude blokovat Spolu, věřím, že nejméně jednoho ministra dostaneme. Spolu má ale opravdu hodně velkou podporu a budou to velmi tvrdá vyjednávání.