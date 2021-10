V poslanecké sněmovně budete poprvé, co to pro vás znamená?

Své místo ve sněmovně přijímám s obrovskou pokorou. Stát se poslancem pro mě znamená sloužit lidem, i těm, kteří neměli v životě tolik štěstí. Pro mě jako pro křesťanského demokrata je to zásadní.

Čím můžete české politice přispět?

Mám dvě hlavní oblasti – sociální politiku a druhou je zahraniční a bezpečnostní politika. Prožil jsem několik let ve východní Asii a Japonsku, nejpalčivější otázka, která trápí společnost ve světě, je vztah Číny a západní civilizace. Ten vztah není jednoduchý, pokud dostanu příležitost, půjdu do zahraničního výboru sněmovny, aby byla spolupráce se zeměmi jako je Japonsko a Tchaj-wan co nejlepší.

Co říkáte na volební výsledek?

Mám obrovskou radost z celostátního výsledku. Zhmotnila se naděje naší země, nikdo nemůže zabránit vzniku demokratické vlády. Nová vláda bude muset dělat nepopulární opatření, naše země není v pořádku. Když budeme dělat politiku dobře, seriózně a pro lidi, věřím, že to lidé přijmou. Výsledek považuji za kvalitativní skok v naší společnosti. Češi vždy vynikali v kultuře či ve sportu, jenom politika pokulhávala.

Do vysoké politiky jste se pokoušel dostat již několikrát, naposledy jste kandidoval ve volbách do Senátu v roce 2018. Čím si vysvětlujete, že tentokrát to vyšlo?

Člověk v určitém okamžiku překročí kruh rodiny a vykročí do společnosti s nějakou službou. Komentoval jsem otázky politiky na téma demokracie, obrany, svobody, tam, kde jsou lidé utiskováni. Ten, kdo dlouhodobě sleduje mé kroky, například i na mých sociálních sítích ví, že se veřejnému životu věnuji dlouhodobě. Mé zvolení je přirozeným vyústěním mé dlouhodobé práce.

Nyní se budete pravidelněji potkávat s vaším bratrem, Tomiem. Věříte, že se nějak zlepší vztah mezi vámi?

Na to se mě lidé často ptají. Tomio a SPD pro mě nejsou důležité, krajně pravicová SPD je celkovým výsledkem úplně vyšachovaná z účasti na vládě, což je dobře.