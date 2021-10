Jiří Hynek je neúspěšný prezidentský kandidát. Nyní se snaží v barvách hnutí Přísaha probojovat do Poslanecké sněmovny. Nejnovější čísla ze sčítání hlasů mu zatím poslanecké dveře neotevírají. „Přeji si, abychom se tam dostali a očekávám, že se tam dostaneme. O tom ale rozhodnou voliči a moje očekávání o tom nerozhodne,“ řekl novinářům.

Bývalý prezidentský kandidát Jiří Hynek | Foto: Deník/Vilém Janouš

Pro vás jsou to už několikáté volby, mimo jiné jste kandidoval na prezidenta. V čem jsou tyto volby odlišné?

Kandidatura na prezidenta byla opravdu časově velmi náročná. Je to mnohem náročnější než parlamentní volby. Tyto volby jsem ale neodbýval. Šel jsem do nich s plným nasazením, dal jsem do nich maximum. I idyby to nedopadlo, tak můžu říct, že jsem udělal všechno pro to, aby to dopadlo.