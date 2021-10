„Ještě nikdy v historii svobodných voleb se tolik nelišily zisky mandátů od skutečných preferencí a sympatií celého elektorátu. Skoro milion hlasů zůstalo pod čarou, což rozhodně nebyli voliči demokratických koalic. Struktura sněmovny je úplně jiná než struktura voličstva a úplně neodráží nálady ve společnosti,“ řekl Deníku bývalý předseda TOP 09 i KDU-ČSL a exministr financí.

Bez osobní účasti to nepůjde

Vyjadřuje se také k ekonomické situaci České republiky: „Představa, že do konce svých dnů budeme mít vynikající zdravotní péči, aniž bychom na tom nesli větší spoluúčast a že současná ekonomicky aktivní generace bude mít do konce svých dnů ze státního pilíře důstojné důchody, aniž by se na tom musela více podílet svými úsporami, nemůže fungovat. Musíme dát karty na stůl a říct, že každý, kdo chce mít důstojné zabezpečení v nemoci a ve stáří, do toho musí vložit jednak svojí solidaritou, jednak vlastní odpovědnost za svůj život.“

Právě proto by v případě žádosti o radu budoucí vládě doporučil scénář konsolidace, který by se opíral hlavně o reformou penzijního pojištění a veřejného zdravotního pojištění, kde spatřuje největší problém. Neznamená to podle něj bezhlavě škrtat, avšak bez růžových brýlí dodává: „Variant může být řada, ale všechny musejí obsahovat politicky sebevražedné poselství - Více osobní odpovědnosti a spoluúčasti.“

Prezidentovo zdraví

Komentoval také povolební situaci v souvislosti s hospitalizací prezidenta republiky. „Miloše Zemana znám třicet let a byly doby, kdy jsme se rádi vídali. Po roce 2013, kdy opovrhl ústavou a většinou v Poslanecké sněmovně, jsme už nenašli společnou řeč. Nyní je to ale nemocný člověk, který si zaslouží svou důstojnost. Zároveň je prezidentem republiky a úřad musí fungovat. Ty dvě věci nejdou evidentně dohromady. Já jako občan nemusím vědět, jakou má prezident diagnózu, ale mám právo vědět, zda je způsobilý vykonávat své ústavní pravomoci.“

Kdo by měl podle Miroslava Kalouska o této věci veřejnost informovat? „Je to odpovědnost Kanceláře prezidenta republiky a tady musím říct, že její vedoucí Vratislav Mynář se nechová jako odpovědný státní zaměstnanec, ale způsobem, kdy nejenom poškozuje úřad, ale celou Českou republiku, a měl by za to být velmi přísně potrestán. Velmi mě mrzí, že v prezidentově okolí je několik lidí, kteří přesně vědí, jak na tom je, ale nikdo to nechce říct. To je nefér vůči občanům i politické scéně.“

Představa Babiše na Hradě je strašná

Deník se také zeptal, zda uvažuje o prezidentské kandidatuře. „V posledních letech s Milošem Zemanem jsem si říkal, že budoucí prezident to bude mít snadné, protože horší už to být nemůže. Jak vidno, tak by mohlo být. Představa Andreje Babiše na Hradě je ještě strašnější. Osobně jsem o kandidatuře ještě nepřemýšlel, ale možná začnu. Možná taky ne.“

A co si myslí o vykroužkování Pirátů? Čtěte zítřejší tištěný Deník a v něm rozhovor s Miroslavem Kalouskem.