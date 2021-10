Lidovci se chtějí zaměřit na rodinnou a sociální politiku i ekologii

ČTK





KDU-ČSL chce být ve formující se koalici Spolu, ale i celé vládní sestavy včetně koalice Pirátů a STAN, sociálním svědomím. Promlouvat hodlá do rodinné a sociální politiky a do tématu životního prostředí a krajiny, uvedl po dnešním zasedání širokého vedení strany předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. Spolu s ODS a TOP 09 zahájí ve středu jednání s koalicí Starostů a Pirátů. Podle Jurečky koalice do dvou až tří týdnů udělá maximum pro přípravu programového prohlášení.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka | Foto: ČTK/Šimánek Vít