Volební kampaň z dob mocnářství: kořalka zadarmo, vulgarity i zaplacení novináři

Propisky, růže, točená zmrzlina, levné párky, celebrity nebo různé bizarní autobusy. Moderní volební kampaně oblažují voliče spoustou „lákadel“. Pokud se ale podíváme do hlubší minulosti, zjistíme, že zabírá stále to samé. Voliči milují kontakt s politiky, výrazné, byť i kontroverzní osobnosti a dárečky nikdy nepohrdli. Dobře to věděl hrabě Vojtěch Sternberg, který si pro sebe volební kampaně ukradl na počátku 20. století.

Václav Sternberg | Foto: Berliner Illustrirte Zeitung' 40/1906