Příjezd premiéra Andreje Babiše do volební místnosti na lovosické radnici si v pátek odpoledne nenechaly ujít desítky lidí.Kromě novinářů na něj čekali především jeho příznivci, ale také odpůrci. Andrej Babiš je v Lovosicích oblíbený. Pochází odtud jeho žena Monika a sídlí tu také podniky patřící do skupiny Agrofert z babišových svěřeneckých fondů.

Krátce před půl čtvrtou odpoledne čekali na příjezd premiéra i Petr Schillhabel a Josef Vaněk z Lovosic. „Já ho podporuji. Když pozoruji tu politiku, co se děje – špatný. Je to verbež,“ řekl Schillhabel, který v pátek už po 14 hodině odvolil ve stejné volební místnosti jako Andrej Babiš. Zavzpomínal také na to, jak se před pár lety s premiérem přímo v Lovosicích na jedné z akcí potkal.

„Podali jsme si ruku. Je to normální člověk a nelíbí se mi, že ho chtějí shodit. Já o politiku moc nestojím, ale když to pozoruji – ODS a tyhlety, ty už tam jednou byli a co udělali s panem Klausem? Nic!,“ doplnil senior. Na premiéra se v Lovosicích přišly ze zvědavosti podívat i dvě kamarádky Lenka a Nela. „Kdybych už mohla volit, volila bych Piráty,“ svěřila se jedna z nich. Druhá pak Deníku řekla, že by volila „výhodu“. Na otázku co je to za stranu nedokázala odpovědět. Prý ji to doporučila matka. Mezi dalšími příznivci Andrej Babiše byla i Dita Slováková. „On je podle mě jediný, který má argumenty. I v televizi dokáže dobře mluvit a jako jediný z těch kandidátů na premiéra dokáže vše vysvětlit. Sice některé věci, které slibuje, jsou nesplnitelné. Ale on (Andrej Babiš, pozn. redakce) asi špatný nebude. To, co chce, zatím si jde. A to se mi na něm líbí,“ shrnula.

Kromě příznivců či zvědavců, kteří příchod premiéra do volební místnosti sledovali, byli také jeho odpůrci, kteří nesouhlas s ním a s jeho politikou dali před radnicí různými hesly hlasitě najevo. Patřila mezi ně i Lenka, Vítek a Dan. „Nelíbí se nám jeho vedení státu – to nesmyslné zadlužování, které tady budeme splácet. A také to, že lže, když podepíše Green Deal a pak tvrdí, že s ní nemá nic společného. Nebo teď několik let ukazuje na ostatní, že mají offshorové firmy a sám to dělal,“ vyjmenovala trojice některé z věcí, které jim na Babišovi vadí.

„Je do očí bijící, že ten člověk nemluví pravdu a už se to ani neskrývá. Říká jen to, co ví, že musí říkat, aby oblbnul to svoje procento voličů, a to mu stačí. A člověk, který naprosto neskrytě lže, tak to nemyslí dobře s nikým,“ dodali argumenty.Početnou základnu premiérových příznivců složenou hlavně z řad seniorů trojice neodsuzuje a nechce jí nic vyčítat.

„Mají informace úplně z jiných zdrojů. Nechceme je kategorizovat, ale ti lidé koukají třeba na TV Šlágr, kde je pan Babiš vykreslený jako nejhodnější strejda. Naprosto vědomě přidává těm důchodcům peníze, což já chápu, že ty peníze potřebují, za to mohou předchozí vlády, ale on jim přidá jen proto, že si za ně kupuje jejich hlasy. Ne proto, že by je měl rád, je to čistý populismus,“ shodli se.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poté, co v Lovosicích společně s manželkou Monikou a dcerou Vivian odevzdal hlas, přítomným novinářům řekl, že letošní volby má za nejdůležitější v historii České republiky. Řekl také, že kandiduje naposled.

Kandidátku se premiér, který má bydliště ve středočeských Průhonicích, rozhodl vést v Ústeckém kraji, protože tady kandiduje i předseda Pirátů a zároveň jeho protikandidát Ivan Bartoš.

„Do neklidného období potřebujeme stabilitu. Neměli bychom teď měnit vládu, aby se pětikoalice dohadovala, kdo bude jaký ministr," řekl.