I když žije v Praze, Ivan Bartoš odvolil v Ústí nad Labem. Je totiž nejen celostátní pirátský lídr, vede i společnou kandidátku se STAN v Ústeckém kraji. „Piráti tu mají svou historii, mám zde spoustu známých a kraj je na okraji zájmu téměř každé vlády,“ vysvětluje, proč se rozhodl kandidovat právě tady. Konkrétně základní školu České Mládeže poblíž univerzity si prý vybral kvůli krásné lokalitě.

Krátkou cestu k volební urně, kterou Bartoš i s rodinou prochází, lemují zdi s obrázky dětí s draky a stromy bez listí. Aby ochránili voliče před novinářským presem, komisaři ve volební místnosti rychle vyřizují posledních několik z nich. Muži, který říká, že si zapomněl roušku, věnují respirátor. Pak už do místnosti vchází Bartoš. Jde za plentu a volí za neustálého cvakání a blikání fotoaparátů.

Před školou potom dává rozhovory televizím a s novináři se rozloučí. Při rychlé cigaretě se stihne pobavit s dvojicí sympatizantů a nakonec prohlásí, že míří s rodinou do cukrárny. Jediným z voličů, kdo přítomnost Bartoše před školou nahlas komentuje, je asi 50-60letá žena. „Zapomněl jste si antifáckou vlajku!“ křikne na něj, když se Pirát baví se štábem České televize.

Za Rumunskem si stojí

V okrsku hlasuje ve stejnou dobu otec dvou dětí Martin. Komu to hodil, neřekne, Pirátům ale prý ne. „Sleduji politické dění, věděl jsem, že Bartoš bude volit v Ústí. Ale ne, že přímo tady,“ říká. Nepříliš sdílná seniorka nepatří k Bartošovým příznivcům. „Asi kvůli těm dredům,“ říká na otázku, proč Piráty nevolí. Hodil jim to ale 20letý Šimon, prý stejně jako celá jeho rodina.

Podle informací Deníku bylo ve hře hned několik volebních míst pro Bartoše. Včetně některé sociálně vyloučené lokality v Ústí. Obrázky odtamtud by se víc než z idylických Klíší podobaly těm z Rumunska, k němuž Bartoš region v srpnu přirovnal. „Právě vyrážím do Ústeckého kraje znovu se potkávat s lidmi. Český severozápad je bohužel synonymem chudoby a začal zaostávat i za Rumunskem,“ napsal na twitteru.

„Urazil všechny zdejší občany a ještě lže!“ prohlásil na to tehdy Andrej Babiš (ANO). „Použil a překroutil to v kampani,“ reaguje v pátek Bartoš. „Chtěl jsem ukázat, že to, jak se tu vše lakuje narůžovo, jak vláda vykládá, že sem jdou peníze, že je to tady skvělé, není úplně pravda,“ vykládá Pirát a dodává, že hendikepem regionu je například enormní množství exekucí a problémy s dostupným vzděláním.

Bartoš objížděl během kampaně celou ČR, v Ústeckém kraji byl ale nejvíc podle Vratislava Filípka, který za krajské Piráty komunikuje s novináři. Od konce května celkem dvanáctkrát. Volit v regionu se místo v domovských Průhonicích rozhodl i Babiš, který vede kandidátku ANO také v Ústeckém kraji. Lístek do urny vhodil v Lovosicích, kde v 90. letech v Česku začínal podnikat a našel si tu druhou manželku.