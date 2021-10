Předvolební dilema ČSSD zní: Jak přesvědčit lidi, že má úplně jiný program, cíle a záměry než hnutí ANO, s nímž je už osmý rok ve vládě.

Za poslední tři léta zajisté může vytáhnout trumfy v podobě rostoucí minimální mzdy, zvyšování důchodů nad valorizační schéma, zákona o náhradním výživném, proplácení prvních tří dnů nemocenské nebo vyšších přídavků pro rodiny s dětmi. Všechny zmíněné zářezy si ale stejným dílem přisvojuje Andrej Babiš, který o svých zásluhách umí voliče přesvědčit daleko razantněji než šéf ČSSD.

Spojenectví s ANO jako koule na noze

Sociální demokraté zkrátka doplatili na spojenectví s dominantním partnerem, byť ho i po třech letech hájí. „Pokud by sociální demokracie do vlády s hnutím ANO nešla, vládu by drželo SPD, čemuž jsme zabránili a spoustu věcí jsme ubrzdili, ovlivnili, posunuli. Teď jde jen o to, abychom vysvětlili našim voličům, že ta mise měla smysl,“ řekl Deníku v červnovém rozhovoru Hamáček.

Politolog Lukáš Valeš je přesvědčen, že právě to současné stranické vedení nedokáže: „Bývalý ministr vnitra Milan Chovanec dost trefně řekl, že vedení ČSSD vyměnilo budoucnost strany za pět vládních limuzín. Bohužel si myslím, že jakmile ČSSD vypadne ze sněmovny, bude po ní veta.“ Takovou budoucnost ale Hamáček striktně odmítá: „Nepřipouštím si možnost, že by ČSSD nebyla ve sněmovně. Je to jediná demokratická levicová strana, která je schopná zajistit našim občanům, že jim nikdo nesebere jejich životní jistoty,“ sdělil ve čtvrtek našemu listu.

Jednoznačný program

V tom má zřejmě pravdu. Čeští socialisté předložili program, který jednoznačně straní zaměstnancům ve státní sféře i dělníkům u pásu. Volá po vyšším zdanění bohatých, zkráceném pracovním týdnu, ochraně lidí, kteří jsou závislí na mzdě. Zároveň je stranou proevropskou a západně orientovanou, trvající na pevném zakotvení ve strukturách NATO. To je na české politické scéně výjimečný úkaz. Kdo dá hlas ČSSD, ví téměř jistě, co budou její politici v parlamentu prosazovat. Proč jí tedy tak dramaticky ubývají voliči?

„Z průzkumů víme, že voliči klasické levice masivně přeběhli k hnutí ANO, její liberální městští příznivci k Pirátům a nacionalistická část k SPD, kde mimochodem najdeme nejen bývalého sociálního demokrata Jaroslava Foldynu, ale také europoslance Ivana Davida,“ vysvětluje Valeš.

Nový guru: Jana Maláčová

Osazenstvo Lidového domu doplácí i na to, že dlouho hledalo svou výraznou tvář, lídra na plakát.

Grafika, volby ČSSDZdroj: Denik.cz

Hamáček je spolehlivý ministr vnitra, oč méně mluví, o to častěji se opírá o věcné argumenty. Pohříchu v době zběsilého diktátu sociálních sítí to je spíš minus než plus. Po eskapádách s nepovedenými výměnami ministrů zahraničí (Poche, Petříček, Zaorálek) či kultury (Staněk, Šmarda, Birke) a volbě jednobarevného vedení ČSSD konečně našla svého guru. Tím je Jana Maláčová, autentická levicová politička, což uznávají i Vladimír Špidla a Jiří Paroubek, kteří jí v kampani pomáhají.

Je směšné předhazovat jí drsné výroky, inspekce ve firmách nebo odpor k privatizaci České pošty, Českých drah a Budvaru, jak to dělají někteří komentátoři. To je totiž přesně její role. Vyčítat jí lze snad jen to, že nepřemluvila svého stranického šéfa, aby po schválení daňového balíčku ČSSD z vlády odešla. Loni na podzim k tomu byl opravdu věcný důvod.

Rozhodnou o budoucí vládě?

„To, že hnutí ANO porušilo v posledním roce koaliční smlouvu a s ODS a SPD připravilo rozpočet o 130 miliard ročně, spíše vypovídá o spolehlivosti ANO jako koaličního partnera,“ hájí i nyní zvolenou cestu Jan Hamáček. A dodává: „Bez silné levicové strany se tento stát dostane do zajetí pravicových experimentů, jako je spoluúčast ve zdravotnictví, privatizace veřejných služeb, propouštění státních zaměstnanců, zdanění výsluh. Tomu vždy budeme bránit.“ Již za čtrnáct dnů se ukáže, zda mu k tomu voliči dají zelenou. Pokud ano, bude to pravděpodobně právě ČSSD, která rozhodne o podobě budoucí vlády. Tentokrát by zřejmě z opozice podpořila kabinet sestavený z bloku PirSTAN a koalice Spolu.