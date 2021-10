Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) věří v to, že prezident Miloš Zeman uvidí, kdo má reálnou šanci na většinu ve sněmovně. A jmenuje premiérem toho, kdo tuto většinu bude zastupovat. Deníku to šéf horní komory řekl krátce před definitivním sečtením výsledků voleb.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil. | Foto: Deník / Martin Divíšek

Co z vašeho pohledu rozhodlo volby?

Byla to pracovitost a schopnost našich lídrů spolupracovat. Navíc Petr Fiala v těch závěrečných debatách jednoznačně dominoval, což nakonec mohlo nerozhodnuté voliče přesvědčit. Myslím si navíc, že spousta občanů mělo pocit , že dané slovo v politice neplatí a jsou tu relativizovány slušnost a naopak se podporují různé druhy hrubého chování. To všechno asi vedlo k tomu, že lidé zvolili změnu.