Podle starostky Ševětína Romany Hajské (Ševětín pro všechny generace) se má zastupitelstvo sejít do voleb proto, aby ještě v rámci svého mandátu naplnilo rozhodnutí nedávného referenda. V něm se jasná většina účastníků vyslovila pro to, aby se lom rozšířil a aby změna územního plánu zohlednila variantu, která byla investorem představena jako poslední.

Kritické hlasy

Lom by totiž v současném prostoru měl ukončit těžbu v roce 2059 a blíží se také vyčerpání ložiska. Proto začali těžaři s předstihem připravovat potřebné úřední kroky. Projednávání změn územního plánu ale využili někteří obyvatelé městysu, aby zahájili debatu o tom, zda by těžba vůbec neměla být ukončena. Prosadili i vypsání místního referenda. A přinejmenším ovlivnili proces změn v tom smyslu, že mezi novými návrhy úprav se objevil ten, který byl schválen v referendu a který odsouvá technologie dál od zástavby, než bylo zpočátku v plánu.

Starostka výsledek referenda uvítala. „Já osobně jsem s výsledkem byla spokojena,“ říká Romana Hajská a dodává, že současní zastupitelé by měli změnu schválit proto, že k tomu mají od voličů mandát díky referendu.

Třídící linku chtějí odsunout od Ševětína

Výsledek referenda možná ovlivnily dlouhodobé vztahy mezi společností, která lom provozuje a městysem. Firma podporuje tradičně spolky v Ševětíně. Z vlastních prostředků postavila také komunikaci, která slouží jako obchvat části zástavby, takže doprava z lomu už nevede přes Ševětín jako dříve. „Osobně jsem pro, aby lom pokračoval,“ říká Romana Hajská.

Dopis zastupitelům

Iniciátoři referenda se ale nevzdávají a své aktuální návrhy chtějí poslat zastupitelům v dopise.

Druhý politický subjekt, zastoupený v zastupitelstvu městyse – KDU-ČSL, ale také referendum považuje za základ dalšího postupu. „Respektujeme výsledek referenda,“ říká Milan Novotný z kandidátky KDU-ČSL pro nadcházející komunální volby.

A lom úplně neodmítá ani třetí subjekt, který se objevil na politické scéně městysus cílem kandidovat – Ševětín žije. „V programu máme jedenáct bodů pro Ševětín,“ říká lídr kandidátky Filip Skřička a dodává, že se program týká i lomu. „Ne, že bychom to chtěli přerušit,“ upozorňuje ale Filip Skřička. „Nikomu nechceme kazit podnikání, ale aby také vlastník vracel Ševětínu to, že zde podniká. Respektujeme výsledky referenda. Ale myslíme si, že je pole pro lepší vzájemnou komunikaci,“ říká Filip Skřička s tím, že si myslí, že vlastník by měl lépe komunikovat s občany, blíže jim prezentovat své záměry, co dělá. Aby také obyvatelé městysu chápali, proč je pro vlastníka důležité rozšíření lomu.

Kdo chce vést vaši obec na Českobudějovicku? Deník přináší kandidátky

I když referendum nabídlo dvě otázky, přece jen nevystihly všechny možnosti. Například Karel Kačer, který bydlí v části městysu nejblíže lomu by měl i jinou variantu. „S lomem jsem jakoby sžitý. Hluk tu byl hlavně, když se stavěla dálnice. Já jsem pro, aby lom pokračoval a převedl se do nového prostoru. Ale ne v tak velké rozloze, jaká se plánuje. Byl bych pro, aby to byla plocha za plochu,“ naznačuje Karel Kačer, jak široká je v Ševětíně škála názorů obyvatel na budoucnost lomu.

Člen výboru, který inicioval referendum, bude na jedné z kandidátek

Josef Kubeš byl jedním z iniciátorů referenda k budoucnosti lomu u Ševětína, nyní ho najdou voliči na kandidátce Ševětín žije. Ta nevzešla z výboru, který o referendum usiloval, jde o dvě různé iniciativy a Josef Kubeš je z výboru na kandidátce jediný.Iniciátoři referenda postupují podle Josefa Kubeše ve svém úsilí nezávisle. Nyní vytvořili dopis, se kterým chtějí oslovit zastupitele. Těžařská firma sice provedla změny v původním projektu rozšíření lomu včetně posunutí části technologií o necelý kilometr dále od Ševětína a jejich třeba výškové omezení. A v referendu se většina účastníků vyjádřila ve prospěch tohoto řešení. Ale podle Josefa Kubeše a jeho kolegů z výboru nabízí i jiná možnost."Ideální by bylo, kdyby se celá činnost lomu odehrávala na katastru Kolného. Když už se tam má vykácet les, mohlo by to být tam," míní Josef Kubeš s tím, že dopis pro současné zastupitele je připraven proto, aby nabídli firmě tuto variantu. A dodává, že jeho politické angažmá je motivováno tím, že se nyní stanovují pravidla pro vztah městysu a těžařské firmy na dlouhá desetiletí dopředu. "My v tom budeme žít zbytek života a naše děti velkou část," zdůrazňuje Josef Kubeš.