SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ

Velký městský okruh

Záběry z dronu ukazují z výšky stavbu velkého městského okruhu Žabovřeská.Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic

Stavba velkého městského okruhu, který má značně ulevit dopravně vyčerpanému Brnu, pokračuje. Stavaři začali v předchozích čtyřech letech pracovat na úseku Tomkovo náměstí a významně pokročili v obou etapách úseku Žabovřeská. Letošní podzim má pak začít práce na dalším úseku v Bauerově ulici a za čtyři roky Ostravská radiála. To je ovšem vše, co se za volební obodbí povedlo, přičemž ani tentokrát vše zdaleka neplynulo hladce. Do stavby například vstoupil antimonopolní úřad. Nedílnou součástí byly takové majetkové spory. A brněnské silnice v dopravní špičce vypadají stále stejně.

