Komunální volby 2022: Voliči chtějí nové obchvaty. Výstavbu brzdí byrokracie

Smog, vzduch zamořenými zplodinami z výfuků aut a kamionů. To není pohled do ulic velkých českých metropolí, ale také malých měst. I jejich obyvatelé se potýkají s důsledky stále vytíženějších silnic. Žádají proto vedení krajů či stát o vybudování obchvatů. Ty se tak se znovu stávají důležitým tématem pro nadcházející komunální volby. Alespoň to vyplývá z odpovědí čtenářů Deníku v rámci předvolební ankety Co u vás rozhodne volby.

Stavba dálnice. Ilustrační snímek | Foto: Deník/Petr Brůha