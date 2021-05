Není příliš radostné zjištění, že některé druhy motýlů už vaše děti uvidí jen na obrázcích v přírodopisných knihách. Odhaduje se, že téměř polovina ze 140 druhů motýlů, kteří v Česku žijí, patří mezi ohrožené druhy. Některé dokonce vymírají a jsou druhy, které již vymřely. Viníkem je nedostatek přirozeného prostoru pro motýly – chybějící květnaté louky, meze, pařezy, stromy, ale i potrava pro housenky motýlů a používání chemie v zemědělství.

O důvod víc, abyste jim přichystali koutek na své zahradě. Pravým rájem, je postupně sečená, květinová louka, ale motýlci ocení i zákoutí, na kterém vysadíte jejich oblíbené trvalky, letničky i keře. Zvolte osluněné místo, které budete moci spolu s dětmi pozorovat třeba z nedaleké lavičky. Motýlci neocení krásu květů, ale šťavnatý nektar. Sosají ho dlouhým a tenkým sosáčkem, který je normálně stočený. Chuťové buňky mají i na chodidlech, pokud jejich nohy zjistí něco dobrého, sosáček se natáhne.

Mezi jejich oblíbené keře patří už zmíněná komule. Můžete si být jisti, že květenství bude motýly hustě obsypáno po celé léto až do podzimu. Pro výsadbu je nejlepší jaro, kupujte vždy kontejnerové rostliny. Když ji zalijete a pohnojíte, první květy se objeví poměrně brzy, v dalších letech budou přibývat. Dobrou volbou bude také kalina, pěnišník, šeřík či tavolník. Motýlí sosáčky ocení nektar mnoha trvalek, například kopretin, hvězdice, denivky, hvozdíků, jiřinek, levandule, třapatky, šalvěje nebo yzopu. Pochutnají si také na nektaru letniček, jako je aksamitník, měsíček, slunečnice, slézová růže či violka.

Doplňujte pítka

Nezapomeňte, že motýlci potřebují také pít. Pravidelně proto doplňujte pítka pro ptáky, nechte mističky s vodou vedle záhonů, můžete do nich přidat i kamínky, aby na nich mohli přistát. „Nestačí však vysázet jen rostliny bohaté na nektar pro dospělé jedince: abyste mohli obdivovat létající pestrobarevné motýly, musíte přichystat tu správnou hostinu také jejich housenkám,“ upozorňuje Anita Blahušová, blogerka (Zahrada mě baví) a propagátorka k přírodě šetrného zahradničení.

Ve vzdálenějším koutě zahrady ponechte porost na první pohled možná nepříliš oblíbených rostlin: kopřiv, jetele nebo plané mrkve. Motýli do takového koutku budou klást vajíčka a rostlinky stanou zároveň potravou pro housenky, z nichž se pak vylíhnou další generace motýlů.

Modrásek jehlicový

Je to spíše menší motýl, s rozpětím křídel lehce přes tři centimetry. Modrý je ale pouze sameček, samička je hnědá, s oranžovými skvrnami. Tento motýl vytváří dvě, někdy i tři generace ročně, od května až do října, housenky pak u nás přezimují. Vajíčka a housenky najde nejčastěji na štírovníku růžkatém, ale třeba také na jeteli nebo na čičorce.



Babočka admirál

Jeden z největších denních motýlů u nás, s rozpětím křídel až šest centimetrů, je rozšířený na celém našem území, i ve vyšších horských polohách. Babočka admirál žije samotářsky. Jedinci přilétají v květnu z jihu a po rozmnožení zase na podzim odlétají, přezimují zde velmi ojediněle. Housenky hodují nejčastěji na kopřivách.



Babočka paví oko

Své jméno dostala tato babočka, která je u nás velmi hojná, podle výrazných skvrn na křídlech. Vyskytuje se téměř po celý rok, vytváří totiž dvě generace: jarní od března do konce léta a pak druhou generaci přezimující. Vajíčka a housenky najdete na kopřivách nebo na rostlinách chmele otáčivého.



Otakárek fenyklový

Otakárek fenyklový patří mezi naše nejkrásnější a největší denní motýly, často s rozpětím křídel až devět centimetrů. Řadí se mezi ohrožené druhy. Rostliny, na kterých si nejvíce pochutnají jeho housenky, patří do čeledi miříkovitých, a to i v jejich plané formě: tedy mrkev, kopr nebo třeba kmín či bedrník.