Tři tváře Receptáře: Podlaha, Postránecký, Navrátil

Legendární moderátor Receptáře Přemek Podlaha radil kutilům a zahrádkářům prostřednictvím televizní obrazovky téměř třicet let. V podstatě až do své smrti v roce 2014 byl s pořadem, který sice v průběhu let měnil název, ale základ zůstával stejný, neodmyslitelně spjatý. Jeho sympatický projev a odborné znalosti, s nimiž s pěstiteli, chovateli a nejrůznějšími kutily diskutoval, mu přinášely obrovskou důvěru, s níž se na něj lidé obraceli s mnoha dotazy a žádostmi o radu. Říkal, že během každé cesty v metru zodpoví nejméně dva nebo tři dotazy.

Václav Postránecký. | Foto: Archiv Deníku

V jednom z rozhovorů také uvedl, že Češi jsou takoví šikulové a koumáci ne proto, že si nějaké věci nemohou koupit a proto si je vypěstují nebo vyrobí. Ale proto, že u nás převažuje tvůrčí fantazie a snaha po seberealizaci. „Chlapi u nás v hospodě, když se sejdou, tak si povídají o tom, co vylepšili na zahradním traktůrku. A když někdo vymyslí nějaký forychtung, je v tu chvíli slavný, protože je to skvělý nápad, a ostatní to tak udělají také,“ vysvětloval. Chcete mít doma stovky žížal? Jsou to užiteční „mazlíčci“ Přečíst článek › Miloval růže, které pěstoval, byl autorem a spoluautorem řady knih a nápadů měl ještě na další dva životy. „Musím stále něco odmítat, protože existuje řada nádherných námětů, které se mi nabízejí, ale je jich příliš. Nerad bych opustil ty projekty, na nichž spolupracuji už řadu let,“ svěřil se. Postránecký? Trefa do černého Navázat na legendu, jejíž jméno se stalo synonymem pořadu, je velmi obtížné. Ukázalo se ale, že sázka na oblíbeného herce Václava Postráneckého v roli moderátora obnoveného pořadu byla trefou do černého. „Těší mě, že se mohu pokusit navázat na tradici divácky populárního pořadu Přemka Podlahy, jehož práce si velmi cením,“ uvedl v roce 2016 Václav Postránecký s tím, že ho práce na pořadu velmi baví, protože se díky natáčení potkává se zajímavými lidmi, kteří ho obohacují o nové poznatky. Role průvodce, které se zhostil s radostí a energií mu velmi sedla a diváci to dokázali ocenit. Milovník vína, který měl sám mnohaleté zkušenosti se zahradničením a kutilstvím ze své chaty v Pyšelích, se s moderováním pořadu musel rozloučit kvůli vážné nemoci, které nakonec podlehl. Navrátilovi Receptář přinesl konec dřiny s rýčem V říjnu 2018 převzal moderátorské žezlo televizního pořadu Receptář prima nápadů po Václavu Postráneckém herec Oldřich Navrátil, který od něj převzal i hlavní roli v seriálu TV Prima Krejzovi. Oldřich Navrátil o sobě říká, že je spíš zahrádkář než kutil a je pyšný na všechno, co vypěstuje, zejména na svůj česnek nebo dobrou úrodu švestek. Nové informace, které získává při natáčení pořadu, rád vyzkouší na své zahradě. Bodlavá krása. Průvodce pěstováním kaktusů po celý rok Přečíst článek › V rozhovoru pro Deník uvedl, že Receptář mu obohatil život například o kultivátor půdy, který viděl v jednom ze starších dílů. „Zakoupil jsem ho, vyzkoušela ho moje žena a je pravda, že takhle načechranou půdu na záhonech jsme ještě neměli. U nás to znamenalo konec dřiny s rýčem a hráběmi. Kultivátor vyhrál,“ dodal Oldřich Navrátil, který se prací na zahradě udržuje v kondici.

