Zítra v poledne se na 140 sekund rozezní po celé České republice osm tisíc sirén jako připomínka obětí řádění muže, který přesně před týdnem ve Fakultní nemocnici v Ostravě střelnou zbraní zabil sedm lidí a tři zranil. Za pár hodin poté sám spáchal sebevraždu.

Situace po střelbě 10. prosince 2019 ve fakultní nemocnici v Ostravě-Porubě. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Připomenout si oběti ostravského masakru může každý. Když se rozezní sirény, je třeba zastavit a přerušit práci. Bude to v krátké době podruhé, co si česká veřejnost takto vzdá hold lidem, kteří zemřeli buď rukou vraha, nebo při výkonu vojenské služby. Loni v srpnu zněly Českém sirény na počet tří českých vojáků, kteří padli v Afghánistánu poté, co se před nimi odpálil sebevražedný atentátník.