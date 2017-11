18 lidí se uchází o Pražský hrad. Někteří nepřinesli dostatečný počet podpisů

Kandidaturu na prezidenta republiky podalo 18 lidí. Poslední uchazeči na ministerstvo přišli během dnešního odpoledne, většina z nich ale pravděpodobně nesplní zákonné požadavky. Na registraci byl čas do dnešních 16:00. Ministerstvo vnitra poté bude do 24. listopadu posuzovat, zda kandidáti splnili všechny náležitosti.

Mezi posledními přihlášenými je i bývalý premiér Mirek Topolánek. Jeho kandidaturu považuje šéf ANO Andrej Babiš za výsměch. Označil ho za nejzkorumpovanějšího předsedu vlády v historii Česka.

Zájem zapojit se do lednových prezidentských voleb projevilo v uplynulých měsících více než 20 uchazečů. Někteří z nich už od svého záměru odstoupili. Naposledy tak učinil Ivan Smetana. Zdůvodnil to vývojem prezidentské volby i výsledkem voleb parlamentních. Voleb se chce naopak zúčastnit Josef Toman, který považuje veškerý vývoj v České republice od roku 1993 za nelegitimní. Toman sdělil, že má k dispozici 74 953 podpisů.

Odpoledne na ministerstvo vnitra dorazily přihlášky od dalších tří kandidátů. Dva z nich se podle Kláry Pěknicové z tiskového oddělení ministerstva vnitra hlásí s občanskou podporou, ale počet donesených podpisů je zjevně nedostatečný. Jedním z nich je podle zpravodajky ČTK Roman Hladík. Později přišel také Libor Hrančík, který řekl, že se nemůže opřít o žádné podpisy.

Ministerstvo vnitra bude po dnešním dni ověřovat, zda kandidatury splňují všechny zákonné požadavky, ověřovat také bude pravost podpisů. Dosud se u úřadu zaregistrovalo 16 uchazečů. Je mezi nimi i 73letý muž, který podal kandidaturu před časem. Sehnal ale jen jeden podpis poslance. Ministerstvo vnitra ho dosud uvádělo mezi šesti kandidáty, kteří získali podporu poslanců.

O zajištění politických podpisů ještě do dnešního dne usiloval bývalý šéf úřadu vlády Karel Štogl, který v červnu uvedl, že má přislíbenu senátorskou podporu. Dnes sdělil, že má devět senátorských podpisů, jeden mu tedy chybí. Kandidaturu chce podat i bývalá místostarostka Prahy 8 Terezie Holovská. Zda má dostatek poslaneckých či jiných podpisů nechtěla prozradit.

Ministerstvo vnitra dnes oznámí počet přihlášek, jména kandidátů zveřejní až 24. listopadu, dokdy bude rozhodovat o přípustnosti kandidatury. Úřad to zdůvodňuje ochranou osobních údajů. Úřad pro ochranu osobních údajů s takovým výkladem ale nesouhlasí, vnitro podle něj vychází ze stanoviska týkajícího se voleb do zastupitelstev obcí.

Podle průzkumu společnosti Median pro Seznam Zprávy by do druhého kola prezidentských voleb postoupili Zeman a Drahoš. Ten by podle volebního modelu získal ve druhém kole 51 procent hlasů. V září byl rozdíl vyšší, Drahoš by vyhrál s 55,5 procenta hlasů.