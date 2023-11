Češi si připomínají 17. listopad. Na Koncert pro budoucnost dorazily tisíce lidí

/FOTO, VIDEO/ Letos je to třicet čtyři let od pádu komunistické strany v Československu. Událost, která se stala v listopadu 1989, vstoupila do dějin jako sametová revoluce. Centrem dění oslav se jako každoročně stala Národní třída. Sem lidé, včetně politiků, přicházeli už od rána aby zapálili svíčku nebo položili květiny k pamětní desce. Na sváteční Koncert pro budoucnost na Václavském náměstí pak v pátek večer dorazily tisíce lidí.

Praha si připomíná listopadové události let 1939 a 1989 | Video: Radek Cihla