Absolutní lež, kritizoval Babiš Moskvu za výrok o "českém" původu jedu

Počet obyvatel Česka se loni zvýšil zhruba o 31 tisíc na 10 610 055 lidí. Hranice 10,6 milionu lidí byla naposledy zaznamenána na konci druhé světové války. Podílela se na tom zejména migrace, a to především z Ukrajiny, Slovenska, Ruska a Vietnamu. Více lidí se také narodilo, než zemřelo. Průměrný věk obyvatel se zvýšil ze 42 na 42,2 let. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad.