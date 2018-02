Aktivista Scheinherr: Na petice magistrát nereagoval. Libeňák nechali zchátrat

/ROZHOVOR/ V létě 2015 podal první petici žádající opravu Libeňského mostu. Politici na ní však nereagovali. O půl roku později pak podal návrh na prohlášení unikátní kubistické stavby kulturní památkou. O tom, jak město nechalo Libeňský most zchátrat jsme si povídali s aktivistou Adamem Scheinherrem, zakladatelem iniciativy Libeňský most Nebourat, Nerozširovat a členem sdružení Praha Sobě.

Co říkáte na nařčení, že opravy mostu zdržují aktivisté?

Je to směšné. Naše iniciativa vznikla před třemi lety a od začátku jsme upozorňovali na špatný technický stav mostu. Prosili jsme politiky o zahájení okamžitých oprav mostu, aby se zamezilo jeho chátrání a uzavření. Zastupitelstvo města i rada to poté v dubnu 2016 odsouhlasili a navíc zadali zpracování projektu citlivé rekonstrukce, při níž bude zachována současná šířka a architektonická hodnota mostu.

Kloknerův ústav konečně letos 31. ledna potvrdil, že most je opravitelný. A co je důležité, vyhodnotil též původní projekt zbourání mostu prosazovaný jak Pavlem Bémem (ODS), tak dnešním náměstkem pro dopravu Petrem Dolínkem (ČSSD) jako nesmyslný. Citlivé rekonstrukci mostu tak již nic nebrání.

Jaké jste přesně podali petice?

První petici jsme sepsali v létě 2015 s Klubem za starou Prahu proti bourání a rozšiřování mostu. Na politiky však neměla vůbec žádný vliv. Začali jsme proto pořádat debaty a architektonické procházky. Primátorka Adriana Krnáčová (ANO) jako vystudovaná kunsthistorička i Dolínek tvrdili, že se tím budou zabývat.

Téma však vůbec nezařadili na program jednání zastupitelstva, což nás naštvalo. Proto jsme v lednu 2016 podali další petici, aby okamžitě začaly opravy mostu a aby se provedla dopravní analýza, zda je nutné stavbu rozšiřovat.

Zastupitelé to odsouhlasili a pověřili náměstka Dolínka, aby vyhotovil projekt citlivé rekonstrukce. Po dvou měsících, v dubnu 2016 to bylo jednohlasně odsouhlaseno i radou města. Navíc Technická správa komunikací (TSK) dostala za úkol vyhotovit projekt statického podepření mostu tak, aby se předešlo tomu, že most bude muset být uzavřen pro veřejnou dopravu.

V prosinci 2017 se ale stále nic nedělo. Dva roky nic nedělali, konala se pouze běžná menší údržba. Sami to dovedli do současného kritického stavu, že most musel být uzavřen.

Intenzita dopravy klesá



Pozdrží případné prohlášení mostu za národní kulturní památku jeho opravy?

Projekt, který politici doteď prosazovali, tedy bourání a rozšiřování mostu, můžeme dle odborníků vyhodit. Ve hře jsou dvě nové možnosti: buď vyhotovit projekt rekonstrukce, jak již odsouhlasilo zastupitelstvo v roce 2016, anebo zhotovit úplně nový projekt na nový most. Pokud bude most prohlášen za památku, tedy alespoň jeho cenná oblouková část, tak to nemůže práce zdržet.

Návrh za prohlášení národní kulturní památkou jsem podal v lednu 2016. Ministerstvo kultury již v roce 2004 potvrdilo architektonickou hodnotu mostu, řeklo ale, že je veřejným zájmem ho rozšířit kvůli dopravě.

To se zakládalo na projektu z roku 2004. Vycházeli z dat z roku 2002, kdy přes most jezdilo 20 tisíc aut denně. Předpokládali, že v roce 2010 tudy denně projede 28 tisíc vozidel. Intenzita dopravy přes něj však klesá.

Norma říká, že most musí být čtyřproudý, pokud přes něj jezdí více než 25 tisíc vozidel denně. V roce 2014 tudy každý den projelo 17 200 vozidel, o rok později pak pouze 15 600 aut.

Čtyřproudý most tedy není nutný a potvrdila to i analýza institutu plánování a rozvoje, která byla provedena na základě naší petice. Nesmyslnost rozšíření mostu potvrdil nově i Kloknerův ústav.

Co by měl magistrát udělat?

Most je nyní uzavřen z důvodu dezolátního stavu rámových konstrukcí. To jsou ty části, co nejsou nad řekou a jsou architektonicky bezcenné. Na to jsme upozorňovali již v roce 2016, a průzkum z roku 2013 potvrdil, že musí být vyměněny. Doufejme tedy, že budou do měsíce podepřeny, jak bylo slíbeno a na most se bude moci vrátit veřejná doprava.

Tím se získá čas na zhotovení projektu citlivé rekonstrukce, jak požaduje stále platné rozhodnutí zastupitelstva z roku 2016. Pokud náměstek Petr Dolínek předloží jiný návrh, dojde opět ke zbytečnému zdržování.

Parní lokomotiva pod mostem

Proč stojí za to most zachránit?

Nejhodnotnější jsou obloukové části od architekta Pavla Janáka a mostaře Františka Mencla. Urbanista tehdy vizionářsky určil, že všechny mosty v Praze budou klenuté. Díky tomu dnes máme neopakovatelný pohled na Vltavu, kde vidíme jeden obloukový most za druhým.

Janák si skutečně vyhrál s detaily mostu, který je postaven v puristickém slohu s kubistickými prvky, což z něj činí světový unikát. Málokterý úhel konstrukce je pravý. Když si s nimi hraje polední slunce, různě se vyvíjejí stíny připomínající tváře. Vyhrál si i s plasticitou oblouků, z nichž každý má jiné rozpětí a vytváří tak mostní sousoší.

Architektonicky hodnotné oblouky ale stále drží

Ano, stavba je totiž hodnotná i pro stavaře. V obloucích není žádné železo, je to jen prostý beton. Dřív se stavěly jen kamenné mosty, beton stavaři viděli jako nový inovativní materiál, podobně jako dnes vidíme například nanotechnologie. V nejhorším stavu jsou ale ta předpolí, která jsou železobetonová. Čistý beton stále drží. Před lety byl rekonstruován Mánesův most, který je také pouze z čistého betonu.

Most je dnes značně zanedbán, na předpolích je vidět kouř od ohňů bezdomovců

To není od bezdomovců. Do roku 1956 pod těmito částmi totiž jezdila vlečka z karlínského do libeňského přístavu. Parní lokomotivy konstrukci už tenkrát začoudily černotou, která přežila dodnes. Jen zespoda je krásně vidět bílá linie od povodní v roce 2002, která kouř vyčistila. Je to důkaz, jak město desítky let údržbu zanedbávalo.

Co vás přimělo se o Libeňský most zajímat?

Dříve jsem si myslel, že je to nějaký starý ošklivý most na rozpadnutí. Jednou za mnou ale přijel jeden můj známý, architekt z Itálie, a chtěl vidět kubistické památky v Česku. V Itálii žádné kubistické památky nemají. Kubismus do architektury implementovali téměř výhradně čeští architekti.

Zavedl jsem ho k domu U Černé Matky Boží a k vilám pod Vyšehradem. Pak jsem objevil, že kousek od místa, kde bydlím, je také nějaký kubistický most. Když jsme k němu pak sešli dolů na náplavku a já ho tak poprvé uviděl v celé jeho kráse, tak on se mne ihned zeptal: Proč se o tak krásný most nestaráte?

To bylo v roce 2015. Zjistil jsem, že místo opravy se ho chystají zdemolovat a rozšířit o dva jízdní pruhy. Což mi nedávalo smysl. Navíc k němu nikde nebyly žádné informace. Projekt se mi zdál natolik kontroverzní, že jsem založil iniciativu.

Náklady na opravu i případnou stavbu nového mostu jsou ale podobné.

Ano, jak potvrdil Kloknerův ústav, rekonstrukce, nebo nový most, by stály 550, respektive 600 milionů korun. Samotný most přes Vltavu je jen čtvrtina ceny původního projektu.

Prosazovaný projekt měl stát dvě miliardy a zahrnoval rozšíření silnice na čtyři pruhy od Manin až k Palmovce, kde se měl budovat vjezd do tunelu, který tam ještě není. Místo revitalizace Rohanského ostrova tak mělo vzniknout prostředí dálniční periferie.

Dělnická ulice v Holešovicích přitom nejde nijak rozšířit a Palmovka je pro automobily neprůjezdná. Původní projekt vznikl totiž už v 70. letech, kdy nebyl problém vybourat kvůli dálnici pár domů v centru města. Dnes je to již nemyslitelné.

Angažujete se kromě Libeňského mostu ještě jinde?

Když jsem pozoroval, jak náměstek pro dopravu je schopný ignorovat rozhodnutí zastupitelstva i rady a jak celkově dochází k chátrání dopravní infrastruktury v Praze, začal jsem chodit za Janem Čižinským (starosta Prahy 7, pozn. red.) s tím, aby kandidoval na primátora.

Okolo něho se vytvořil okruh lidí z celé Prahy, kteří se pokoušejí o zlepšení svého okolí. Začali jsme se už před více než rokem sházet a vytvářet program, jak opravdu změnit Prahu k lepšímu. Na podzim budeme kandidovat na magistrát jako sdružení nezávislých kandidátů Praha Sobě, k tomu ale potřebujeme nasbírat 100 tisíc podpisů občanů Prahy.