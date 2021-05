Prezident jmenoval Vojtěcha ministrem. Slavnostní ceremoniál se ale nekonal

Redakce Redakce ČTK ČTK





Česko má nového ministra zdravotnictví. Oficiálně se jím stal Adam Vojtěch, kterého do funkce jmenoval prezident Miloš Zeman. Oproti zvyklostem se však neuskutečnila slavnostní ceremonie, Vojtěch si jen převzal jmenovací dekret. Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl ještě ve středu Vojtěcha uvést do funkce.

Miloš Zeman a Adam Vojtěch | Foto: ČTK

Podle fotografií, které Ovčáček zveřejnil, se jmenování zúčastnil prezidentův kancléř Vratislav Mynář a šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. Po předání jmenovacího dekretu Vojtěch podepsal ministerský slib. Prioritou staronového ministra zdravotnictví Vojtěcha bude kromě řešení epidemie covidu-19 připravovaná legislativa a financování zdravotnictví. "Ve Sněmovně je ještě celá řada zákonů, na kterých jsem pracoval jako ministr," uvedl. Poslanci projednávají například velkou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění například vstup nových léků do úhrady pojišťoven, zákon o návykových látkách, zavádějící nová pravidla pěstování léčebného konopí, či legislativu, která má nastavit jednotná pravidla pro elektronizaci zdravotnictví. Vtipy o rošádě ministrů zdravotnictví baví internet, vznikly i velmi peprné Přečíst článek › S prezidentem Milošem Zemanem Vojtěch při převzetí jmenovacího dekretu debatoval hlavně o epidemii koronaviru a očkování. "Bavili jsme se o tom, že je nutné přimět i mladou generaci, aby se nechala očkovat," uvedl. Ruská vakcína Sputnik V podle něj už není téma. "Spíše budeme mít problém v tom, abychom vakcíny, které budeme mít, vyočkovali," dodal. O budoucnosti svého předchůdce Arenbergera v čele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady mluvit nechtěl. "Já bych vyčkal na výsledky kontrol, které byly v nemocnici nařízeny, a pak bych dělal nějaké další závěry," dodal s tím, že nemocnici kontrolují ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo financí. Vojtěch: Nabídka přišla minulý týden K personálním otázkám v úřadu uvedl, že zásadní změny neplánuje, ale některé nejbližší lidi si chce přivést. Nabídku od premiéra vést znovu resort zdravotnictví dostal minulý týden. "Bral jsem to jako nějakou alternativu. Nepočítal jsem s tím, že to takto dopadne," dodal. Podle něj by na chod úřadu mělo negativní efekt, kdyby přišel nový ministr neznalý jeho fungování. Arenberger ve funkci končí po necelých dvou měsících. V posledních dnech čelil kritice za to, jak informoval o svém majetku. Podle Babiše se Arenberger rozhodl podat rezignaci kvůli tlaku na svou rodinu. Řekl, že končící ministr podcenil, že na úrovni ministra "musí být majetková přiznání a další věci daleko přísnější". Arenberger za své jediné pochybení považuje nesprávně vyplněné majetkové přiznání. Staronový ministr zdravotnictví Vojtěch se ministrem zdravotnictví stal v prosinci 2017, kdy byl jmenován v první Babišově vládě, stejnou funkci získal i ve druhém Babišově kabinetu. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení úřadu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo. Po odchodu z vlády zamířil do představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že krátce před svým jmenováním Vojtěch na pozici předsedy představenstva Krajské zdravotní rezignoval. Čelil jsem mediálnímu lynči, zdůvodnil rezignaci Arenberger. Nahradí ho Vojtěch Přečíst článek › V budoucnosti by se Vojtěch mohl stát velvyslancem ve Finsku. Jeho nominaci potvrdil prezident. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý uvedl, že se počítá s tím, že se Vojtěch velvyslancem příští rok stane. Vojtěcha v září ve funkci nahradil epidemiolog Roman Prymula, kterého vystřídal dětský hematolog Jan Blatný. Arenbergera Babiš uvedl do úřadu 7. dubna. Ve funkci tak strávil 49 dní, pouze o 11 více než Prymula.