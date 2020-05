Od 25. května budou možné návštěvy v nemocnicích a domovech pro seniory

Návštěvy v domovech pro seniory, nemocnicích či v léčebnách dlouhodobě nemocných (LDN) by se měly obnovit od 25. května. Na svém twitteru to dnes oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). Za klienty a pacienty se tak jejich blízcí dostanou po 11 týdnech. Podle původního plánu obnovy sociálních služeb do seniorských domovů měly mít návštěvy přístup až od 8. června.

Učitelé "zušky" hrají seniorům do oken | Foto: Lukáš Prokeš

Kvůli šíření koronavirové nákazy platí zákaz návštěv seniorských domovů, lůžkových oddělení nemocnic a dalších zařízeních od 10. března. Od 19. března pak klienti seniorských zařízení či zařízení pro pacienty s demencí nemohou opouštět své areály. "Skupina pro uvolňování karantény souhlasila od 25. května s obnovením návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních, včetně LDN a domovů pro seniory," uvedl Vojtěch. Podle něj by návštěvy měly být možné za dodržení hygienických opatření. Psychologická pohoda Obnovení návštěv ministr zdůvodnil dobrou epidemiologickou situací i "psychologickou pohodou" seniorů a pacientů nemocnic. "Nemůžeme nechat seniory a pacienty samotné… Poslední týdny, kdy se nemohli setkat s rodinou, pro ně byly stresové, což mohlo mít negativní vliv na jejich zdraví," napsal Vojtěch. Plán ministerstva práce s postupným otevírání sociálních služeb počítal původně s umožněním návštěv v domovech pro seniory od 8. června. Byl to poslední termín, kdy se měl zastavený či omezený provoz zařízení pro potřebné znovu obnovit. Na vycházky by měli obyvatelé domovů moci začít znovu chodit od 11. května, lidí vyššího věku se to ale netýká.

Autor: ČTK