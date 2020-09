"Kdo bude ministrem zdravotnictví? - Prý mula. - To tedy byl císař Caligula větší frajer, ten jmenoval do senátu koně." Tak vypadá jeden z mnoha vtipů, jimiž se od tohoto pondělí baví český internet.

Slovní hříčky se jménem epidemiologa Romana Prymuly jsou mezi nimi populární, ale jinak dominuje současné vlně parodií a ironických memů spíše sarkasmus - postup vlády v oblasti koronavirové krize totiž vnímá internetová veřejnost jako chaotický a vystřídání ministra zdravotnictví na tomto pohledu nic nezměnilo.

Babiš jako autoritář

V internetových parodiích tak přišlo znovu na přetřes například autoritativní chování předsedy vlády Andreje Babiše, který v minulosti "cepoval" Adama Vojtěcha třeba i veřejně na tiskových konferencích (známý výstup, kdy Babiš vymáhal na tiskovce z Vojtěcha jméno zdroje, který mu podal nepravdivou informaci o lékařce v karanténě, slovy "Nebuďte slušnej, řekněte jméno!").

Některé vtipy tedy nyní naznačovaly, že Vojtěchova demise nebyla zřejmě úplně dobrovolná a stálo za ní právě premiérovo "doporučení". To zmiňoval například parodický twitterový účet "Andrej Babiš".

Čaulidi, Adam Vojtěch sa dnes dozvěděl, že chce rezignovať. — Andrej Babiš (@AndrejBabiis) September 21, 2020

Nechyběla ani sarkastická poznámka známého twitterového glosátora a aktivisty vystupujícího pod přezdívkou Jie, který v souvislosti s Vojtěchem připomněl případ Babišova syna Andreje Babiše ml. Ten se v době, kdy policie zahájila trestní stíhání Andreje Babiše a jeho rodinných příslušníků zapojených do případu Čapí hnízdo, vypravil v doprovodu svého "pečovatele" (jinak též řidiče Agrofertu) Petra Protopopova na Krym, přičemž se hodně spekulovalo o tom, zda tato jeho cesta byla úplně dobrovolná. Odtud byl jen krok k úvaze, zda Adama Vojtěcha nepotká stejný osud.

Adam Vojtěch má prý nevybrané dny dovolené.



Asi tak 5 let. Na Krymu. — Jie (@jietienming) September 20, 2020

Vedle vtipkování však řada internetových komentátorů upozorňovala vážně na to, že Vojtěch se jako ministr zdravotnictví dostával často pod Babišův tlak, když premiér ve snaze naklonit si veřejné mínění měnil z hodiny na hodinu jeho rozhodnutí, která předtím schválil.

Vojtěch například již koncem léta navrhoval znovuzavedení roušek, ale Andrej Babiš poté, co lidé nezareagovali příznivě, toto rozhodnutí sám zrušil - k odpovědnosti za následně vzniklou situaci se však nijak nehlásil. Hodně uživatelů sociálních sítí proto nyní poukazovalo na to, že tím, kdo by měl rezignovat, není přímo Vojtěch.

Adam Vojtěch byl ten, který 20. srpna navrhl prosadit roušky a předejít tak druhé vlně.



Premiér Babiš to odmítl se slovy, že lidi píšou a on používá selský rozum. Byl to Babiš, který odmítal covid.



Pane premiére, obětoval jste slabocha, ale Vy jste příčina krize. Rezignujte! pic.twitter.com/RiGd9bsXeC — Filip Vích (@VichFilip) September 21, 2020

"Adam Vojtěch tvrdí, že za žádné rozhodnutí, které jako ministr zdravotnictví České republiky učinil, nenese zodpovědnost. Podle jeho vlastních slov byl několik let pod vlivem kletby Imperius," shrnul tento typ výtek sarkastickou poznámkou twitterový glosátor a komentátor vystupující pod přezdívkou Poslední skaut s odkazem na článek na satirickém webu Nevimnews.cz.

Vojtěch coby zpěvák

Tvorbu humorných parodií také povzbudilo někdejší Vojtěchovo vystoupení před 15 lety v soutěži Česko hledá superstar. V představách online vtipálků se tak dnes už bývalý ministr zdravotnictví loučí se svou funkcí popěvkem z filmu Slunce, seno, jahody, promotéři hudebních akcí mu nabízejí nové angažmá.

Ticketstreamu už asi došla trpělivost. Adam Vojtěch COMEBACK 2020https://t.co/EA9luVTj6B — Filip Vích (@VichFilip) September 17, 2020

Nechyběla ani hodně sdílená sarkastická poznámka: "Myslím, že největší strach z toho, že Vojtěch začne zpívat, má premiér Babiš". Sestříhané kousky některých Vojtěchových pěveckých vystoupení pobavily také český twitter.

Andrej Babiš: Moc děkuju Adamu Vojtěchovi za práci, kterou na zdravotnictví vykonal.

Adam Vojtěch: pic.twitter.com/Q73WxCDmFR — Poslední skaut™ (@Posledniskaut) September 21, 2020

adam vojtech rezignoval… tak kdy vyjde to album teda? — železo (@asapmatej) September 21, 2020

adam vojtech nam bude chybet pic.twitter.com/VQD9ugdo0J — gratisfakce (@dieforhapiness) September 21, 2020

Nechyběl ani výčet písní, které by měl odstoupivší ministr zařadit do svého budoucího repertoáru.

Adam Vojtěch brzy vydá své Best Of.

Namátkou uvádíme některé hity:

- Říkal si hurikán

- Jsi můj pán

- Říkej mi

- Chtěl bych být víc než přítel tvůj

- Dva roky prázdnin

- Alenka v říši divů

- Dělání

- In the End

- Když muž se ženou snídá

A jako bonus track

- Chodí pešek okolo — Lumpenkavárník?☕? (@QB_1982) September 21, 2020

Prymula? A je to ten pravý?

Další porce vtipů se zaměřila na Vojtěchova nástupce Romana Prymulu i na poněkud chaoticky zaváděná opatření v souvislosti s příchodem druhé vlny nákazy.

Vedle slovních hříček s epidemiologovým jménem se tak objevily vážněji znějící výtky směřující například k tomu, zda se Roman Prymula nedostává v nové funkci do střetu zájmů, když si letos 17. června založil podnik na výrobu roušek, nebo k tomu, že premiér Andrej Babiš ještě 22. srpna vyzýval média, ať "nestraší koronavirem lidi", zatímco Prymula po své nástupu do funkce ministra zdravotnictví o měsíc později začal upozorňovat na to, že lůžka s ventilátory jsou v Praze téměř zaplněna.

Svou porci humoru sklidilo i zářijové vládní nařízení, podle nějž se kvůli koronavirové nákaze nebudou moci pořádat hromadné vnitřní akce pro více než deset lidí, kde se bude stát, s tím, že vstupenky musí být prodávány na konkrétní místo: "Klíče, mobil, brýle, rouška… Kruci, ještě židle," zněl jeden ze vtipů.