Deník.cz je médium, které chce být svým čtenářům co nejblíž. A protože život každého člověka ovlivňují politici, jejich dobrá, horší i špatná rozhodnutí, chtěli jsme voličům nabídnout možnost co nejtěsnějšího kontaktu s osobnostmi, které mají největší zodpovědnost. Před sněmovními volbami v roce 2021 jsme proto přinesli sedmidílný seriál debat s kandidáty na premiéra, Andrejem Babišem, Ivanem Bartošem a Petrem Fialou. Jako moderátorka jsem se vždy opírala o dotazy čtenářů nebo dopisy, které mi mezi jednotlivými díly přišly.

Podobný formát jsme zvolili před volbou hlavy státu v pořadu Prezidentský souboj Deníku. Několikaměsíční projekt vyvrcholil 18. ledna 2023, kdy se v mimořádně sledovaném duelu střetli finalisté Andrej Babiš a Petr Pavel. Pořad měl přes 1,5 milionu zhlédnutí.

Ale co dál? Vláda Petra Fialy byla sestavena, Petr Pavel byl zvolen prezidentem. Jejich reálná odpovědnost odevzdáním hlasů teprve začala. Tím spíš Deník.cz chtěl čtenářům a divákům nabídnout jejich pohled na celou šíři otázek, jež naše společnost řeší.

Předseda vlády a ODS Petr Fiala přijal naši nabídku na účast v každotýdenní desetiminutové debatě pod názvem Ví premiér, co vás trápí?. První díl jsme odvysílali 8. září 2022 a příští čtvrtek bude na řadě 25. díl.

Jak to začalo

Když jsem dělala první povolební rozhovor se zvoleným prezidentem Petrem Pavlem, napsal čtenářům Deníku tento vzkaz: „Všem čtenářům Deníku, kteří mě volili, ale i těm, kteří mě nevolili, přeji vše nejlepší a budu rád naslouchat vašim návrhům a podnětům na lepší život v naší zemi. Máme jen jednu, společnou.“

S prezidentem, který se takto bez přípravy písemně vyjádřil, jsem si přála mluvit častěji než při rozhovoru jednou za rok. Ihned jsem Petru Pavlovi nabídla účast v on-line debatách Deníku. Souhlasil. Záleží mu na tom, abychom žili v zemi, kde se dokážeme na důležitých věcech shodnout. A to bez stálého dialogu nejde.

V Hrzánském paláci jsem ještě před inaugurací o detailech projektu hovořila s mluvčí Markétou Řehákovou. Šlo to neuvěřitelně hladce. Jakmile mi ovšem sdělila, že první díl série, kterou jsme nazvali Co můžeme čekat od prezidenta, se spustí 14. března v 11.00 cestou z první zahraniční návštěvy na Slovensku, zatrnulo mi. To tedy bude adrenalin, napadlo mě při představě přenosu z auta.

Deník.cz spustil promování akce, grafici nakreslili siluety našich obličejů (prosím, ty oči mi udělejte trochu větší, nos menší, zuby bělejší…), v úterním tištěném Deníku vyšly velké poutáky na první debatu s novou hlavou státu. Otázky jsem měla připravené, studio bylo v pohotovosti.

Před 11.00 se ozvala Markéta Řeháková, zkouška proběhla zdárně. Pan prezident za hranicí přesedl do české limuzíny a pak kolona sedmi aut zastavila. Petr Pavel si vzal notebook, pozdravili jsme se a…nic. Signál se vytratil. Definitivně. Musela jsem se divákům omluvit a ujistit je, že najdeme náhradní termín. To přislíbil i Hrad. Jenže Petr Pavel měl ve středu oznámit po schůzce se zástupci ANO své rozhodnutí ohledně podpisu důchodové novely a ve čtvrtek odlétal do Polska, takže to nevypadalo moc nadějně.

Když pípne SMS z Hradu

Ve středu jsem proto v klidu odcházela na domluvený rozhovor, když tu mi pípla SMS: „Katko, tak dneska v 10.45. Šlo by to?“ Kabát letěl na zem, botu jsem odhodila a začala horečnatě telefonovat. Technikům do Českých Budějovic („Nemožné, jsme v terénu a studio není zamluvené. Ale dejte mi pět minut.“), paní senátorce Haně Kordové Marvanové (To samozřejmě chápu, rozhovor uděláme později.“), editorům, šéfovi webu, správci sociálních sítí. „To se nedá stihnout, musíme to odložit,“ zněly první reakce.

Během deseti minut se vše obrátilo: „Dáme to, jsme připraveni, zařízeno, pouták je na webu.“ A kolega Ondra Dluhí vše shrnul v jedné větě: „To je přece na té práci nejlepší, přesně, co se děje teď.“

Klíčové momenty inaugurace Petra Pavla: Respekt, návrat standarty i dojemné díky

V 10.44 se spustil odpočet a o minutu později začala první prezidentská debata znělkou. Petr Pavel byl civilní a odpovídal otevřeně. Neřekl mi, zda penzijní novinu podepíše, ale jen proto, že stále nebyl rozhodnutý. Zato vyzval politiky, aby si zmrazili své platy. O ten svůj se chce dělit s lidmi, kteří si sami pomoci nedokážou.

Jsem ráda, že se nám společným úsilím podařilo spustit projekt, který má za cíl zprostředkovat Petru Pavlovi názory občanů na to, čím žijí, co je trápí nebo jim dělá radost. A čtenářům Deníku.cz bezprostřední reakce prezidenta České republiky.