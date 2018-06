Advokát Pacovský se musí omluvit Rathovi za slova o podvodu

Advokát Michal Pacovský se musí omluvit bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi za několik tvrzení z roku 2015, kdy se advokát vyjadřoval k tomu, proč podepsal plnou moc o zastupování v Rathově korupční kauze. Nemusí mu ale platit 100 tisíc korun jako odškodnění. Dnes tak rozhodl pražský městský soud, rozsudek je pravomocný.

Na verdikt upozornil server idnes.cz, informaci potvrdila mluvčí městského soudu Markéta Puci.

Odvolací senát potvrdil rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 2, podle kterého Pacovský musí na své náklady zveřejnit omluvu na serveru Aktuálně.cz. Změnil ale dobu, po kterou musí být text zveřejněn, místo 30 dnů postačí podle soudce Tomáše Novosada dva. "Dvoudenní lhůta na zveřejnění je naprosto přiměřená," uvedl podle serveru předseda senátu. Soud také potvrdil, že Pacovský Rathovi nemusí platit odškodné.

Pacovský se musí podle rozsudku omluvit za tvrzení pro Krajský soud v Praze, kdy řekl, že by plná moc mohla být podvodně založena do spisu, dále za své vyjádření pro média, že "to Rathovi a jeho advokátům sežral i s navijákem" a že plnou moc dostal jen k nahlížení do trestního spisu. Nemusí se naopak omlouvat například za vyjádření, že byl oklamán nebo že plnou moc převzal mylně.

Advokát Pacovský je strýcem soudce Roberta Pacovského, který rozhodoval v kauze, v níž byl Rath ve středu podruhé nepravomocně odsouzen k 8,5 letům vězení. Rath v květnu 2015 u soudu řekl, že vypověděl plnou moc svým předchozím právníkům Adamu Černému a Romanu Jelínkovi, že se s Pacovským sešel a podepsal s ním plnou moc o zastupování. Pacovský ale v den jednání zaslal Krajskému soudu v Praze e-mail, kde uvedl, že plnou moc Rathovi obratem vypověděl.

Pacovský se podle svého tvrzení domníval, že má Ratha zastupovat v tzv. druhé větvi kauzy. Tvrdí, že ve svých vyjádřeních hodnotil sebe, své jednání a své úvahy. Reagoval prý navíc na Rathovo tvrzení, že se jedná o "spiknutí rodiny Pacovských".

Novosad dnes podle serveru připomněl, že v plné moci, kterou Pacovský převzal, je jasně definováno, v jakém případu by měl Ratha zastupovat, a proto nemohlo jít ze strany bývalého hejtmana o lest. "Plná moc nebyla vylákána nějakým podvodným způsobem, jak to pan žalovaný (Pacovský) popsal, tedy slovy, že to sežral žalobci i s navijákem. Tak to nebylo a není to pravda," řekl soudce.

Soudce Obvodního soudu pro Prahu 2 Martin Trepka loni v listopadu nařídil, aby omluva byla zveřejněna ve znění: "Omlouvám se tímto panu MUDr. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu. Omlouvám se dále, že jsem ve svém vyjádření pro server Aktuálně.cz uvedl, že jsem to MUDr. Davidu Rathovi a jeho právníkům sežral i s navijákem a že jsem dostal plnou moc jen k nahlížení do spisu. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za způsobené nepříjemnosti se tímto MUDr. Davidu Rathovi omlouvám". Rath žádal i zveřejnění v dalších médiích, to ale soud odmítl.

Podle České advokátní komory (ČAK) se Pacovský dopustil kárného provinění tím, že Rathovi vypověděl plnou moc, aniž by toto vypovězení opřel o zákonný důvod. Následně se nedostavil ani k hlavnímu líčení. Za tento postup mu ČAK předloni v lednu uložila pokutu 15 tisíc korun.