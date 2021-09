Není ani nijak zřejmé, jak byly pořízeny údajné záběry z mikroskopů, jimiž tato skupina opakovaně "argumentuje". Jisté je jen to, že nejde o žádné odborné důkazy.

Jak ale upozornila tisková agentura AFP , grafen je ve skutečnosti látka, která není pod mikroskopem vidět, protože její tloušťka nepřesahuje miliontinu milimetru. K jejímu pozorování by autoři videa potřebovali speciální techniku, kterou neměli a nepoužili. Spojující se molekuly představovaly v reálu docela běžné vysrážení se krystalků obyčejné soli, kterou výrobce vakcíny uvádí v seznamu pomocných látek.

Na dezinformačních webech Gloria.tv a AC24 například běželo video, jež mělo údajně dokládat, že ve vakcínách Pfizeru je přítomen "oxid grafenu". Video ukazovalo mikroskopické záběry, kde bylo vidět molekuly spojující se do větších struktur (což byl podle dezinformátorů projev "krystalizace oxidu grafenu").

V žádném případě prý nejde o nečistotu ani špínu, ae prý to vypadá jako "uměle vyrobené objekty z oblasti nano-inženýrství". Záznam z konference prý Youtube smazal, ale dá se najít na Bitchute.

Skupina rakouských "soudních znalců, výzkumníků z řad soudních a forenzních patologů" prý podle Aeronetu uspořádala "tiskovou konferenci v Patologickém institutu v německém Reutlingenu", kde údajně zveřejnila "unikátní fotografie" z forenzních rozborů zjevně kontaminovaných vakcín a krve očkovaných lidí. Až na to, že nešlo o soudní znalce ani o patology, někteří nebyli ani z Rakouska a určitě se nevěnovali forenzním rozborům vakcín ani krve.

Tento snímek označil Aeronet za sentinel s anténkou v krvi. Do krve se prý dostal prostřednictvím vakcíny od Pfizer/BioNTech. Není ale vůbec zřejmé, kdo, kdy, kde a jak snímek pořídil | Foto: Repro Aeronet

Dezinformační server Aeronet přišel v úterý 21. září s další absurdní konspirační teorií. Podle něj byla ve vakcínách proti covid-19 "oficiálně objevena cizorodá tělesa podobná sondám, sentinelům s anténami, diamantům a chobotničkám". Prý na to přišli rakouští "soudní znalci". Jde o nesmysl.

