"Aktuální politický a bezpečnostní vývoj v Afghánistánu zhoršuje humanitární situaci tamních obyvatel. Poskytování pomoci do Afghánistánu má dvě priority. Mírnit humanitární krizi a zabránit nelegální migraci," uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD). "Děláme společně s našimi zahraničními partnery maximum pro to, aby pomoc nebyla zneužita a šla přímo potřebným lidem v Afghánistánu. Proto spolupracujeme s OSN," dodal.

Česká republika poskytne Afghánistánu humanitární pomoc 75 milionů korun. Na dnešním zasedání to schválila vláda, informovalo v tiskové zprávě ministerstvo zahraničí. Peníze půjdou na zdravotní péči, na pomoc ženám a dětem a na podporu sousedních států v regionu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.