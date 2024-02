Po sociálních sítích se masově šíří příspěvek, který údajně čerpá ze zdrojů přímo z Agrární komory ČR a hovoří o tom, že na Prahu vyrazí ve čtvrtek 15. února 2024 traktory a zemědělská technika z celé České republiky. Zástupci této profesní organizace však uvedli, že oni tento protest nesvolávají. Je možné, že k protestní jízdě dojde, neorganizuje ji však Agrární komora.

Protestní akce zemědělců probíhají v řadě evropských zemí, v Česku je zvažuje Agrární komora ČR, ale rozhodnutí nechává na březen. Výzvy k akci v půli února nepocházejí od ní | Foto: ČTK

„PŘÁTELÉ, ZÁSADNÍ ZPRÁVA ZE ZDROJŮ PŘÍMO Z AGRÁRNÍ KOMORY !!!!! AKTUÁLNÍ INFORMACE !!! SDÍLEJTE PROSÍM NA MAXIMUM SKUPIN A PROFILŮ.Traktory a zemědělská technika z celé republiky vyrazí na Prahu ve čtvrtek 15. února 2024. Již se vyřizují povolenky na vjezd do města. Zemědělci s sebou povezou různé nevoňavé látky, aby je rozptýlili na potřebná místa. A TEĎ TO HLAVNÍ: ZEMĚDĚLCI VYZÝVAJÍ VŠECHNY, ABY TENTO PROTEST PODPOŘILI, POJEDOU PROTESTOVAT ZA VŠECHNY LIDI, PROTI ZLOVŮLI TÉTO VLÁDY, KTERÁ DOPADÁ NA SPOUSTY LIDÍ TÉTO ZEMĚ, ZA PRÁVNÍ STÁT , ZA VŠECHNY KŘIVDY, KTERÉ JSOU DENNĚ ZE STRANY VLÁDY POSÍLÁNY NA LID TÉTO KRÁSNÉ ZEMĚ. VZKAZUJÍ : nepojedeme jen za naše zájmy----ale za celou zemi ---stejně jako se to děje ve všech okolních státech !!!“

Pokud ministr Marek Výborný do konce února nezohlední požadavky zemědělců, vyjedou do ulic:

Ministr Výborný dostal od zemědělců úkoly. Když je nesplní, vyjedou do ulic

Takto znějící příspěvek (jazykově neupravováno, pozn. red.) se v současnosti šíří po Facebooku, jak prostřednictvím jednotlivců, tak v různých skupinách (například ve skupině Chceme okamžitou Demisi ODS,TOP 09,STAN,PIRATI,KDU-ČSL tak konečně odejděte se 2,8 tisíce členů, skupině Občané ČR: "Chceme vystoupení z EU !!!" s 10,4 tisíce členů nebo ve skupině KONEC VLÁDNÍ MAFIE!!! s 2,7 tisíce členů – ani názvy skupin jazykově neupravujeme, pozn. red.).

Agrární komora ČR se však od něj distancuje a protestní jízdu na polovinu února podle svých zástupců nechystá.

Komora: Protest případně až v březnu

Agrární komora ČR, která sdružuje většinu podnikatelů v zemědělství, lesnictví a potravinářství v Česku, se ke zmíněnému příspěvku vyjádřila poprvé 29. ledna 2024 na síti X (dříve Twitter) s tím, že v polovině února žádné protesty nechystá.

„Vedení Agrární komory ČR rozhodlo o odkladu celorepublikových zemědělských protestů do 1. 3. 2024. Do tohoto termínu Marek Výborný (ministr zemědělství, pozn. red.) slíbil, že předloží návrh na řešení problémů agrárního sektoru. Dosavadní individuální akce zemědělců nebyly a nejsou konzultovány s vedením Agrární komory ČR,“ uvedla komora.

V tiskovém prohlášení, které Agrární komora ČR zveřejnila na svých webových stránkách o den později, tedy 30. ledna, tato instituce dále uvádí, že pokud ministr slíbený návrh řešení do začátku března nepředloží, vyzve komora zemědělce opravdu k protestním jízdám či jiným projevům nespokojenosti s cílem upozornit na jejich problémy.

V prohlášení definovala tři základní okruhy problémů, které vidí; a sice nízké ceny zemědělských komodit, pohybující se v řadě případů pod evropským průměrem, dále údajně stále nová pravidla, jež zvyšují náklady na produkci, a to, že vláda podle komory dosud nepřišla s plánem na podporu agrárního sektoru, který by zemědělcům skutečně pomohl.

Vlajky, transparenty, zapnuté klaksony. Chomutovskem projela protestní jízda více než stovky traktorů a další zemědělské techniky:

Přestaňte s námi vorat. Zemědělci na Chomutovsku podnikli protestní jízdu

„Dosavadní ohlášené individuální akce zemědělců nebyly a nejsou konzultovány s vedením Agrární komory ČR a dozvěděli jsme se o nich většinou prostřednictvím médií či sociálních sítí. Dlouhodobě voláme po zásadní změně dotačního systému v Evropské unii a nastavení spravedlivějších podmínek pro všechny zemědělce. Agrární komora ČR proto z pověření vedení zahájila kroky k přípravě koordinovaných protestů napříč Evropou. S podobou protestů včas seznámíme veřejnost, stejně jako jsme to udělali během protestních akcí v roce 2022,“ konstatovala na závěr svého prohlášení Agrární komora ČR.

„Ani my s tím nemáme nic společného“

Od šířícího se příspěvku se distancovala také Hana Dufková, ředitelka ve společnosti MAS Sdružení Západní Krušnohoří a správkyně veřejné facebookové skupiny Protestní jízda, jež byla zřízena letos 12. ledna, tedy tři dny před první protestní jízdou českých zemědělců, uskutečněné na Chomutovsku.

Deník proti fake news.Zdroj: DeníkTato jízda měla podle svých organizátorů za cíl podpořit protestující německé zemědělce a vyjádřit nespokojenost se směřováním českého zemědělství. Zhruba stovka zemědělských strojů při tomto protestu vyjela 15. ledna z Března u Chomutova ve směru k Hoře sv. Šebestiána na hranicích s Německem a poté se vrátila obcemi regionu zpět.

Zemědělci dostávají za svou produkci už desítky let stejné peníze, náklady jim ale raketově rostou, říká prezident Agrární komory ČR:

Šéf Agrární komory Doležal: Snížení dotací zemědělcům by znamenalo velký risk

S aktuálně šířenou výzvou však nemají organizátoři tohoto protestu podle Dufkové nic společného a distancují se od ní. Na dotaz Deníku, zda a případně na kdy připravují svůj vlastní další protest, Dufková uvedla, že žádné konkrétní datum zatím uvést nemůže, protože ještě nebylo stanoveno.

„I my jsme členy Agrární komory ČR. Pokud někdo něco organizuje během února, jde to mimo komoru. Nemáme s tím nic společného a ani mít nechceme. To, že někdo tvrdí, že jim to potvrdil zdroj přímo z Agrární komory ČR, je podle mě blábol a lež,“ uvedla Dufková.

Protesty po celé Evropě

Skutečností ale zůstává, že protesty zemědělců po celé Evropě včetně Česka sílí. Rozsáhlé protestní akce probíhají v posledních letech nejen v Německu, ale i v Nizozemsku, Francii nebo Belgii, demonstrace se nevyhnuly ani Španělsku nebo třeba Irsku. Zemědělci se bouří zejména proti vyšším platbám za znečištění životního prostředí, které pro ně znamenají podle jejich vyjádření po energetické krizi a pandemii další a už příliš velké zatížení.

Vládní balíček poškodí zemědělské podniky a druhotně může zapříčinit zdražování potravin, míní někteří zemědělci:

Vyšší daň ze zemědělské půdy? Tuzemské potraviny zdraží, varují zemědělci

Protestující zemědělci mají dopad i na politický život. V Nizozemsku vznikla v roce 2019 na základě protestních akcí nová venkovská politická strana Hnutí zemědělců a občanů, která loni v březnu uspěla v provinčních volbách, a získala tak 137 z celkového počtu 572 zástupců v provinčních radách. V parlamentních volbách v listopadu však skončila šestá.