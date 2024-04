Pod sukní řízek, můj tajný svět. Babišův výrok spustil lavinu vtipů, je i píseň

Když si ve Vodňanské drůbeži dají nějaké zaměstnankyně řízek do kalhotek nebo do podprsenky, tak to je například práce toho policisty. Tak odbyl expremiér Andrej Babiš novinářský dotaz, zda může potvrdit, že holding Agrofert zaměstnává bývalé policisty. A na sociálních sítích se strhla lavina. Výrok se stal na internetu terčem vtipů. A dokonce i inspirací pro skládání písní.

Výrok Andreje Babiše o Agrofertu a policistech strhl lavinu vtipů. Podívejte se | Foto: reprofoto/Facebook -Pastoral Brothers