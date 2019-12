"Vedoucím resortních organizací ministerstva zemědělství byl státním tajemníkem zaslán dopis, který poskytuje stanovisko k otázce výkladu ustanovení zákona o střetu zájmu. Jeho text vychází z aktuálního právního stavu, přičemž nejen v případech složité majetkové struktury obchodní společnosti doporučuje, aby byl využíván institut čestného prohlášení, kterým by obchodní společnost deklarovala, že není obchodní společností, na kterou dopadá zákaz účasti v zadávacím řízení dle zákona o střetu zájmů," sdělil ČTK Bílý.

Dopis předcházel rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který na konci listopadu deklaroval, že vyplatí Agrofertu dotace za období od předloňského února, kdy současný premiér Andrej Babiš (ANO) vložil koncern do svěřenských fondů, a loňským srpnem, kdy začalo v Evropě platit přísnější nařízení o střetu zájmů. SZIF ve čtvrtek oznámil, že si za rozhodnutím proplatit dotace holdingu Agrofert stojí. Tvrdí, že paragraf o střetu zájmů se na fond nevztahuje, protože neproplácí peníze z kohezních fondů.

Výsledek auditu

Podle auditu Evropské komise, který se do ČR dostal v posledních dnech a některá média z něj citovala, Babiš porušil české i evropské předpisy o střetu zájmů. Nadále má ovládat holding Agrofert, který pobírá unijní dotace. Důvěrnou zprávu auditorů obdržel i pražský magistrát, protože je jedním z připomínkových míst řízení. Radní Adam Zábranský (Piráti) novinářům řekl, že částka, o kterou ČR zřejmě přijde, je zatím stanovena na víc než 285 milionů korun.

"Audit vznikl kvůli dotacím z fondů EU. V kontextu Sixtova dopisu se však nabízí úvaha, že střet o výklad zákona může mít mnohem širší souvislosti. Pokud by se unijní výklad ujal, mohl by to pro Agrofert znamenat ještě větší škodu. Podnik by totiž ztratil nárok nejen na evropské dotace, ale i na české dotace - a také na státní zakázky nebo na právo vlastnit média. To vše je firmám spojeným s veřejnými činiteli v zákoně zakázáno," dodává Respekt.

Babiš má podle závěrů auditu přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých vložil svou firmu Agrofert. Auditoři to dovozují z toho, jak definoval cíle fondů, vybral správce fondu, které navíc může odvolat, a toho, že je takzvanou obmyšlenou osobou a může mít z fondů užitek. Zájem na hospodářském úspěchu Agrofertu podle auditorů ovlivnil nestrannost Babišova rozhodování, protože jako předseda vlády, ministr financí či předseda Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy rozhodoval o záležitostech týkajících se unijních fondů, které měly dopad na Agrofert.