Na akcích politiků mají zasahovat hlavně policisté v uniformách, řekl Vondrášek

ČTK

Pokud bude policie muset zakročit na politických mítincích, měli by primárně zasahovat jasně označení uniformovaní policisté. Novinářům to dnes řekli ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a policejní prezident Martin Vondrášek, kteří se sešli kvůli kritizovaným zákrokům policistů v civilu na shromážděních expremiéra a šéfa opozičního hnutí ANO Andreje Babiše. Hnutí ANO vyhradí na mítincích místo pro odpůrce, podle Vondráška je to protizákonné.

Ministr vnitra Vít Rakušan (vlevo) a policejní prezident Martin Vondrášek vystoupili na tiskové konferenci k chování policistů na politických mítincích Andreje Babiše, 8. srpna 2022 | Foto: ČTK