1. Jarní úklid. Každoroční nepříjemnou povinnost můžete letos využít jako příležitost k odreagování. Můžete do něj zapojit celou rodinu

2. Přečtěte si knihu. Jistě máte knihu, kterou jste si už dlouho chtěli přečíst, ale neměli jste na to čas nebo chuť. Nyní je ideální doba si takovou knihu konečně otevřít, začíst se a přijít na trochu jiné myšlenky.

ON-LINE ke koronaviru čtete ZDE

3. Naučte se něco nového. Nikdy není pozdě se naučit nové dovednosti či znalostem. A současná situace tomu nahrává. Samozřejmě zohledněte svůj věk a možnosti, ale s dnešními možnostmi je možné se z pohodlí domova naučit jazyk i základům určitých vědních oborů. Ke všemu jsou příručky i videokurzy. Případně je dobré oprášit jazyk, který jste se učili na škole, ale od té doby jste jej nepoužívali.

4. Pravidelně cvičte. Posilování imunity je v této době tím vůbec nejdůležitějším a cvičení patří k těm nejlepším způsobům, jak toho dosáhnout. Cvičení přitom není jen běh či jízda na kole. Efektivně cvičit můžete i doma, jen to chce pravidelnost a systematičnost. Na internetu najdete řadu soustav cviků, ale stačí si vzpomenout na rozcvičku z hodin tělesné výchovy na základní škole a postupně si protáhnout celé tělo od krku až po lýtka a kotníky.

5. Pomozte sousedům. Pokud je to jen možné a máte ve svém okolí zejména starší občany, zkuste se s nimi spojit a nabídněte jim svou pomoc. Právě oni patří k nejohroženějším skupinám a měli by domácí karanténu dodržovat zcela důsledně, proto jim zkuste pomoci udržet si co nejběžnější režim, ať už nákupem nebo pravidelnými telefonáty, aby nezůstali zcela osamocení. Totéž platí i pro vaše příbuzné.

6. Hrajte si. Hra patří k nejdůležitějším aktivitám člověka, ačkoli na to často zapomínáme. V těchto dnech bychom si to však měli připomenout. Oprašte starší deskové hry, hrajte karty, zkoušejte vědomostní či jazykové hry. A to bez ohledu na to, jak staré máte děti, nebo jste v domácnosti samí dospělí. Pocit vítězství je v současnosti důležitý, stejně tak možnost rozvíjet strategické myšlení či učit se novým znalostem.

7. Něco napište. Ať už sami nebo ještě lépe se svými dětmi se pokuste vytvořit nějaký příběh. Třeba pohádku, ale klidně i detektivku. Vytvořit příběh, který bude dávat smysl, není nic jednoduchého a děti se na tom hodně naučí. Navíc si můžete hrát s postavami, které budou patřit jen vám. Výsledek vám zůstane navždy i jako připomínka na těžké časy, které vaši rodinu stmelily.

8. Postavte krmítko. Není to pro každého, ale kdo má dům s dílnou, pár prkének a hřebíků, může postavit třeba krmítko pro ptáky, kteří se postupně vracejí z teplých krajin.

9. Vařte, pečte, ale zdravě. Zkuste se zamyslet nad tím, co sobě a svým blízkým servírujete. Pro velkou část populace je právě vaření nejčastější kreativní činností. V aktuální situaci je tak dobré si vyzkoušet nějaké trochu zajímavější recepty, postupy i ingredience. Méně tuků, sacharidů a mouky a raději více zeleniny a bílkovin. Při povinném snížení pohybu vám bude lépe.

10. Dělejte si radost jakýmkoli způsobem. Propadat černým scénářům je nejhorší, co se vám může stát. Nový typ koronaviru napadá především oslabené organismy a právě stres bývá častou příčinou oslabení imunity. Úsměv a jasná mysl tak skutečně mohou být nejúčinnějšími léky.