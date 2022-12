Před 390 lety nezažívalo hlavní město českého království ty nejšťastnější časy. Byl to jen rok, co Praha musela kapitulovat před saským vojskem generála Jana Jiřího Arnima, které ji okupovalo – a vyjídalo – až do konce května. Teprve poté Sasové ustoupili před útočící armádou frýdlantského vévody a vrchního velitele císařských vojsk Albrechta z Valdštejna.