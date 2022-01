Podle sdělení Miloše Nagyho z kanceláře státního tajemníka, které Seznam Zprávy získaly podle svého článku až po opakovaných urgencích jako odpověď na oficiální žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím, byly za období 23. září 2020 až 30. listopadu 2021 náklady na platy a odměny obou referentů (fotografa a kameramana, které nechala Alena Schillerová zaměstnat na Ministerstvu financí ČR, aby ji fotili a natáčeli na její sítě) v souhrnu 1 930 769 Kč bez odvodů. Tato informace byla zveřejněna 28. ledna 2022.

Po obrovském pobouření, jež tato zpráva, přišla bývalá šéfka státní kasy náhle s jiným vysvětlením. V Otázkách Václava Moravce, odvysílaných Českou televizí v neděli 30. ledna 2022, začala tvrdit, že zaměstnanci ministerstva financí byli placeni hnutím ANO a ne z peněz rezortu.

"Chtěla jsem lidem přiblížit tu složitou matérii ministerstva," prohlásila Alena Schillerová v Otázkách Václava Moravce.

Zveřejňované fotografie přitom představovaly většinou snímky, které s prací ministryně ani s náplní činnosti jejího ministerstva nijak nesouvisely a zachycovaly ji v různých pózách v přírodě, v zámeckých parcích, s květinami a zvířaty a podobně. "Co se týkalo osobního rázu, tak to fakturovalo hnutí," řekla v České televizi exministryně.

Cena za soukromé fotografie ministryně vyvolala v kontextu s výší státního dluhu a s tím, jak tvrdě dopadla na lidi protiepidemická vládní opatření, řadu sarkastických komentářů. Ty neustaly ani po nových informacích ministryně, které nezněly řadě uživatelů sociálních sítí příliš věrohodně. Například proto, že ministryně nijak nevysvětlila, jak je možné, že fotograf a kameraman, kteří byli zaměstnáni na ministerstvu financí, jako státní zaměstnanci ještě fakturovali.

Tak se to vyjasnilo. Za fotky páva s paní ministryní fakturovali fotografové přímo hnutí ANO. Není nic jednoduššího, než to prokázat kontrolou jejich účetnictví. Pak už jen zbývá vysvětlit, jak to, že státní zaměstnanci vedle svého platu ještě fakturují. https://t.co/3JAv2COZtR